Daniele Silvestri al Mascagni Festival, svelato il programma completo

E’ stata presentata, nel corso di una conferenza stampa al Conservatorio “G. Verdi” di Milano la mattina di giovedì 11 maggio, la quarta edizione del Mascagni Festival che si svolgerà a Livorno dal 4 al 27 agosto.

Di seguito il calendario di tutti gli appuntamenti che animeranno il Festival:

Venerdì 4 Agosto, ore 21.30 – Piazza del Luogo Pio, Livorno

Mascagni Festival / Effetto Venezia 2023

Omaggio a Maria Callas nel centenario della sua nascita

Testo “Tramontata è la luna” di Fulvio Venturi

Voce narrante Giuliana De Sio – Attore Giulio Forges

Solista della Mascagni Academy

Trio d’archi dell’Orchestra Classica Do Centro di Coimbra

Pianoforte Massimo Salotti

Sabato 5 Agosto, ore 21.30 – Fortezza Nuova, Livorno

Mascagni Festival / Effetto Venezia 2023

LA MUSICA E’ PERICOLOSA

Pianoforte Nicola Piovani

Sax Clarinetto Marina Cesari, Tastiere Fisarmonica Sergio Colicchio, Violoncello, Chitarra, Mandoloncello Pasquale Filastò

Batteria Percussioni Vittorino Naso, Contrabbasso Marco Loddo

Domenica 6 Agosto, ore 21.30 – Fortezza Vecchia, Livorno

Mascagni Festival / Effetto Venezia 2023

SABBIA RUSTICANA

Da un’idea di Marco Voleri

Solisti del II° Concorso lirico internazionale “Voci Mascagnane”

Solisti della Mascagni Academy

Voce narrante Alessio Pianigiani

Pianoforte Massimo Salotti

Sand Artist Silvia Emme

Drammaturgia Carmelo Alù

Venerdì 11 Agosto, ore 22.00 – Lungomare Antignano, Livorno

MASCAGNI NIGHT

Solisti della Mascagni Academy

Pianoforte Anna Cognetta – Chitarra Aurora Orsini

Complessi strumentali Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno

Sabato 12 Agosto, ore 21.30 – Piazza del Teatro Goldoni

O STELLA DELLA SERA

Concerto finale del concorso per pianisti accompagnatori “Laura Pasqualetti”

Solisti del II° Concorso lirico internazionale “Voci Mascagnane”

Pianisti finalisti del concorso per pianisti accompagnatori “Laura Pasqualetti”

Domenica 13 Agosto, ore 21.30 – Fortezza Vecchia, Livorno

IL GIOVANE MASCAGNI

I tempi del Conservatorio

Concerto Lirico

Introduce Fabio Sartorelli

Musicisti del Conservatorio “G. Verdi” di Milano

Giovedì 17 Agosto, ore 21.30 – Fortezza Vecchia, Livorno

ASTANA TRIO

Concerto di Musica da Camera del Novecento

Pianoforte Timur Urmancheyev

Violino Maxat Jussupov

Violoncello Murat Narbekov

Mercoledì 23 Agosto, ore 21.30 – Terrazza Mascagni, Livorno

SILVANO

Dramma marinaresco in due atti

Solisti della Mascagni Academy

Direttore Lorenzo Tazzieri – Regia Carmelo Alù – Scenografia Marina Conti

Coro del Teatro Goldoni di Livorno

Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno

Allestimento Mascagni Festival

In apertura

THE ETERNAL CITY

Interludes to The Eternal City by Hall Caine

di Pietro Mascagni

Giovedì 24 Agosto, ore 21.30 – Terrazza Mascagni, Livorno

MASCAGNI INCONTRA D’ANNUNZIO

Reading musicale

Produzione del Mascagni Festival in prima assoluta

Musiche di Pietro Mascagni

Pietro Mascagni Alessandro Haber – Gabriele D’Annunzio Gianmarco Tognazzi

Pianoforte Massimo Salotti

Drammaturgia Alessandro Rossi

Mise en scene Marco Voleri

Venerdì 25 Agosto, ore 21.30 – Terrazza Mascagni, Livorno

XLR Produzione presenta

DANIELE SILVESTRI

in Estate X

Sabato 26 Agosto, ore 21.30 – Terrazza Mascagni, Livorno

CONCERTO DELLA BANDA DELLA AERONAUTICA MILITARE

Banda Nazionale della Aeronautica Militare

Soprano della Mascagni Academy

Direttore Magg. Pantaleo Leonfranco Cammarano

Domenica 27 Agosto, ore 21.30 – Terrazza Mascagni, Livorno

DANCING MASCAGNI

Ensemble strumentale Kyiv Virtuosi

Soprano della Mascagni Academy

Con la partecipazione straordinaria del coreografo Luciano Cannito e di Rossella Brescia

Cartella stampa MASCAGNI FESTIVAL 2023

#MASCAGNIFUORIPORTA

Pietro Mascagni oltre ad aver composto opere liriche di successo mondiale è stato un importante direttore d’orchestra, attività che lo ha portato ad esibirsi in importanti e prolungate tournèe che lo videro protagonista in tutto il mondo. Presentò alcune sue opere liriche in prima mondiale negli Stati Uniti e in Sudamerica, dove venne acclamato e apprezzato. #mascagnifuoriporta è lo spin off del Mascagni Festival nei luoghi del mondo che lo ospitano. Così quest’anno, come fosse una melodia scritta su una sola pagina, #mascagnifuoriporta parte dalla Grecia, per arrivare in Portogallo e Giappone.

Domenica 11 giugno

Stagira, Grecia (Penisola Calcidica)

Omaggio a Maria Callas nel centenario della sua nascita

Testo “Tramontata è la luna” di Fulvio Venturi

Soprano Josephina Hoogstad

Pianoforte Massimo Salotti

Attrice Maria Prodromou

In collaborazione con Toscana Promozione Turistica nell’ambito del “Simposio etrusco – ellenico” ideato e patrocinato da

Toscana promozione turistica e Halkidiki Tourism Organization

Venerdì 28 Luglio, ore 21.30

Coimbra, Portogallo

Omaggio a Maria Callas nel centenario della sua nascita

Testo “Tramontata è la luna” di Fulvio Venturi

Solista della Mascagni Academy

Trio d’archi dell’Orchestra Classica Do Centro di Coimbra

Pianoforte Massimo Salotti

Attore Diogo Carvalho – Attrice Patricia Ferreira

In collaborazione con Orquestra Classica Do Centro di Coimbra (Portogallo)

Sabato 9 Settembre e Domenica 10 Settembre, ore 19

Kitakyushu Geijutsu Theater, Giappone

CAVALLERIA RUSTICANA

Melodramma in un atto, musica di Pietro Mascagni

Solisti del Kitakyushu Geijutsu Theater

Solisti della Mascagni Academy

Orchestra e Coro Kitakyushu Geijutsu Theater

In collaborazione con Kitakyushu Geijutsu Theater (Giappone)

