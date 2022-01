Dante Alighieri – Sta come torre ferma, la mostra è stata prorogata fino al 12 marzo

Visto l’ottimo successo ottenuto dalla mostra e per consentire la fruizione da parte del maggior numero di visitatori possibili, l’esposizione alla biblioteca di Villa Fabbricotti è stata prorogata

Visto l’ottimo successo ottenuto dalla mostra: “Dante Alighieri – Sta come torre ferma” e per consentire la fruizione da parte del maggior numero di visitatori possibili, l’esposizione è stata prorogata fino al 12 marzo 2022 alla biblioteca “F.D. Guerrazzi” di Villa Fabbricotti. Gli eventi in programma nei giorni 23 gennaio “Intervento musicale con Valentina Benifei e Alessio Masoni”, 6 febbraio “Diverse voci fanno dolci note, intervento musicale degli EnXemble” e il finissage previsto per il 12 febbraio presso la biblioteca “F.D. Guerrazzi” sono posticipati con data da definire.

La mostra dedicata al Sommo poeta, a cura di Elisa Squicciarini e promossa dal Comune di Livorno e dalla Coop. Itinera con il contributo della Regione Toscana a seguito del Bando regionale “Celebrazione 700 anni dalla morte di Dante Alighieri”, è un percorso biografico e poetico, tra le edizioni più antiche e significative dell’opera dantesca conservate presso la biblioteca “F.D. Guerrazzi”.

Si ricorda che in ottemperanza al decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021, dal 10 gennaio 2022 l’accesso alla mostra sarà consentito esclusivamente ai visitatori muniti di Green Pass rafforzato unitamente a un documento di identità in corso di validità.