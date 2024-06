Dantealmuseo al Museo di Storia

Mercoledì 19 giugno ore 21 il primo dei due appuntamenti estivi del ciclo ideato da Giacomo Romano e curato dalla Galleria Le Stanze, in collaborazione con Giorgio Mandalis

Mercoledì 19 giugno ore 21 si svolgerà al Museo di Storia Naturale di Villa Henderson, via Roma 243, il primo dei due appuntamenti estivi di Dantealmuseo – canti sparsi -, ciclo ideato da Giacomo Romano e curato dalla Galleria Le Stanze, in collaborazione con Giorgio Mandalis, presidente dell’Associazione Livorno com’era, e con la partecipazione dell’artista Fabio Leonardi, illustratore della Divina Commedia. Il tema dell’incontro sarà il Canto V del Purgatorio. Questo è il canto di coloro che hanno avuto una morte violenta, “noi fummo tutti già per forza morti” e che all’ ultima ora si sono pentiti dei loro peccati. Siamo ancora nell’ Anti-purgatorio e le anime, povere ombre che, a differenza del pellegrino Dante, non fanno ombra, sono in attesa di iniziare il processo di purificazione. Iacopo del Cassero, Bonconte da Montefeltro e Pia dei Tolomei pregano Dante di ricordarsi di loro quando “sarà tornato al mondo” e gli descrivono tutti i particolari dei loro ultimi ed importanti istanti di vita.

Per prenotazioni:

Museo di Storia Naturale del Mediterraneo 0586- 266711

