Danza. “A fior di pelle”, focus sul corpo e sui linguaggi agli Hangar Creativi

Un focus sul corpo e i sui linguaggi, nella dimensione percettiva e artistica della contemporaneità, all’interno del progetto Hangar creativi – uno spazio in movimento, percorso che vede l’atto creativo come rigeneratore di comunità e spazi urbani, portatore di bellezza fuori da stereotipi e classificazioni sociali.

In questi tre i giorni laboratori che si sono svolti nei mesi scorsi, inizieranno un percorso di iterazione dialogando fra loro e in relazione con lo spazio.

Saranno coinvolte persone di differenti generazioni con esperienze artistiche diverse includendo professionisti, cittadini appassionati, allievi in formazione, tutti accomunati dal desiderio di esprimersi attraverso il corpo.

In questa dimensione di convivenza si vuole favorire lo scambio dei saperi ma anche facilitare un percorso di conoscenza dell’altro attraverso l’esperienza dell’abitare con il corpo poetico un luogo. La relazione più importante che si crea è la Cura, un’idea d’inclinazione verso l’altro che sporge l’io fuori dal suo asse in una interdipendenza che crea comunità e benessere

Domenica 14 alle 18.30 ci sarà la restituzione pubblica del percorso al quale hanno partecipato:

Collettivo_A – laboratorio coreografico permanente per danzatrici e danzatori > Atelier delle Arti

Danze di Comunità – laboratorio coreografico per cittadini e cittadine, adulti e over 65, anche senza conoscenze specificherei linguaggi del corpo e della danza > Atelier delle Arti

Liceo Coreutico – laboratorio coreografico a cura di Chelo Zoppi e Asia Pucci all’interno del Progetto Danzare per la città sostenuto da Fondazione Livorno > Bando La scuola per tutti.

Istituto Niccolini Palli

Attività aperta a tutti:

MasterClass gratuita di danza – improvvisazione e composizione

Conduce Elena Giannotti

Domenica ore 14-16

Durante la masterclass i partecipanti saranno guidati a muoversi attraverso strutture aperte di movimento e porre attenzione sull’esperienza del movimento e dello spazio e trovare strategie personali di scelta per creare insieme partiture compositive.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – POSTI LIMITATI

Programma restituzione finale domenica 14 maggio ore 18,30:

Cignus Sidus_ Collettivo _A

Asia Pucci Noemi Biancotti Matilda Mentessi Valentina Fantozzi Melissa Braccini

Spiegel im Spiegel_ Danze di Comunità

Maria Grazia Ambrosino, Sara Di Natale, Stefania Brogi, Stefania Giannesi,

Lucia Mennella, Vivetta Rossi,Paola Catastini, Paola Quercioli, Rossella Barontini, Maria Spagnoli, Fiorella Gasperini

Sine Tempora _ Quartetto Liceo Coreutico Niccolini Palli

Lara Castiglione, Federica Autuori, Rachele Belluomini e Vanessa Lumetta

Side To Side_ SestettoLiceo Coreutico

Rebecca Cagiano, Carlotta Bonomo, Clarissa D’amico, Virginia Gendusa Bilello, Giada Pieraccini e Nicole Nigro

Entrare in uno spazio svuotato della sua funzione originaria ma che trasuda al suo interno elementi materici e strutturali, scoprirlo e danzarlo lasciando orme dinamiche e tracce di brevi improvvisazioni, tattili e articolari, sviluppando un sistema organico di movimento in risonanza con ciò che il luogo racconta, porta a riscoprire che corpo umano, interagendo con lo spazio costruito, ne da la misura.

Prendendo spunto dal tema portante della filosofia di Jean-Luc Nancy che vede l’esistenza come esposizione corporea, in cui il corpo è l’essere dell’esistenza, il luogo del suo accadere, proponiamo con A fior di pelle una serie di performance dove l’esposizione di corpi, che per adiacenza e vicinanza entrano in relazione con gli spazi architettonici che gli accolgono, lasciano spazio all’aura del luogo di farsi ispiratrice alla creazione del movimento.

Articolando una mappatura fisica che metterà in relazione i corpi e la struttura architettonica, si scriverà un racconto nuovo in cui le tracce di ciò che è stato saranno il motore di ciò che sarà.