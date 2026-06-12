Danza in Fortezza, tre serate di spettacolo con le scuole livornesi

Torna alla Fortezza Vecchia la rassegna "Fantasie coreografiche d'estate", giunta alla tredicesima edizione. In programma, il 16 e 17 giugno, le esibizioni di dodici scuole di danza del territorio; l'8 luglio spazio allo spettacolo "Defilé d'estate" della scuola Artedanza diretta da Valeria Delfino

Tre giorni dedicati alla danza, protagonista assoluta del palco centrale della Cisterna in Fortezza Vecchia. Tantissimi ballerini, espressione delle numerose scuole presenti a Livorno, torneranno ad animare il più antico fortilizio cittadino a partire da martedì 16 giugno (inizio ore 21.45) con la prima serata della rassegna “Fantasie coreografiche d’estate”, manifestazione giunta alla tredicesima edizione, che proseguirà la sera successiva, mercoledì 17 giugno (sempre alle 21.45). La terza serata, inclusa nel progetto “Danza in Fortezza” ma al di fuori della rassegna “Fantasie coreografiche d’estate”, andrà invece in scena mercoledì 8 luglio con la scuola Artedanza di Valeria Delfino. Nata nel 2012 come presentazione di poche scuole di danza livornesi, “Fantasie coreografiche d’estate” è diventata nel corso degli anni un appuntamento imperdibile e una prestigiosa vetrina per le tante scuole e accademie di danza presenti sul territorio. Nel corso delle due serate avranno modo di presentare la realtà estremamente viva della danza a Livorno dodici scuole, nelle quali la disciplina viene praticata a vari livelli, in diverse specialità e da tutte le fasce d’età: si parte dai bambini del gioco-danza per arrivare ai livelli semi-professionistici degli adulti. La manifestazione, ideata dall’associazione Cronosax Livorno Spettacolo & Sport e dall’Asd U.S. Acli, in collaborazione con il Teatro Salesiani e il suo direttore artistico Rino Pizzonia, nasce con l’obiettivo di rappresentare un naturale proseguimento dell’attività di esibizione dopo, oppure in preparazione, del tradizionale saggio che ogni scuola presenta autonomamente a fine anno accademico. La due giorni di danza rappresenterà quindi un importante momento di aggregazione, confronto e crescita per le numerose scuole di Livorno e provincia. Sul palco si alterneranno balletti di ogni stile coreografico, dal classico all’hip hop, dal moderno al contemporaneo, accompagnati da colonne sonore che hanno fatto la storia della musica internazionale e da brani recitati, attraverso i quali la danza si fonderà con il teatro. Come nelle passate edizioni, “Fantasie coreografiche d’estate” si avvarrà del servizio fotografico curato da Alessio Vallese, della collaborazione dei parcheggi Garibaldi e Cecconi, di Acli Service, oltre che dell’ospitalità e della disponibilità di Menicagli Pianoforti, che gestisce il programma di eventi della Fortezza Vecchia, e del Fortezza Bar di Monica Franceschini.

Ecco le scuole impegnate nella rassegna.

Martedì 16 giugno

Fly Dancing School (direzione artistica Dario Toma)

Centro Studi Armonia Danza (direzione artistica Martina Cecchini)

Mythos Arte e Movimento (direzione artistica Gabry Gabbriellini)

Livorno Danza Maestra Filippi (direzione artistica Sonia Filippi)

New Project Dance (direzione artistica Roberta Ulivieri)

Nuova Era Danza (direzione artistica Lisa Cheti)

Mercoledì 17 giugno

Club Sport Collesalvetti (direzione artistica Veronica Mungai)

Creativelab (direzione artistica Luca Lupi e Federica Cangiano)

Eimos Centro Formazione Danza (direzione artistica Laura Balzano, Ilaria Magonzi, Barbara Romano e Stefania Valdiserri)

Scuola di Danza Dea (direzione artistica Carolina Picciotto)

Arké Danza (direzione artistica Linda Cimini)

ST Danza Centro Formazione (direzione artistica Simona Tocchini)

Alla rassegna di martedì 16 e mercoledì 17 giugno farà seguito, mercoledì 8 luglio (inizio ore 21.15), lo spettacolo offerto dalla scuola Artedanza di via Grotta delle Fate, diretta da Valeria Delfino. Si chiamerà “Defilé d’estate” lo show che gli allievi della scuola porteranno in scena sul palco della Fortezza Vecchia, con coreografie firmate da Valeria Delfino, Francesca Gianni, Lisa Anselmi, Lisa Brasile e Laurent Minatchy. In scaletta ci saranno anche numerose coreografie presentate nel corso dei precedenti anni accademici, spesso premiate con borse di studio nazionali e internazionali grazie all’elevato livello di preparazione degli allievi. In Fortezza Vecchia sarà presentato un condensato di oltre vent’anni di attività tra stage, rassegne, saggi e concorsi. Una vera e propria festa della danza per i tantissimi ballerini che hanno fatto parte, nel corso degli anni, della grande famiglia Artedanza. Per assistere alle tre serate si potrà accedere alla Fortezza Vecchia esclusivamente dal Varco Fortezza. La prevendita per “Fantasie coreografiche d’estate” sarà attiva da lunedì 15 giugno presso la Fortezza, con orario 16-19. La biglietteria serale, nei giorni degli spettacoli, aprirà alle ore 20. L’ingresso del pubblico avverrà soltanto al termine delle prove delle coreografie.

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