Danza. Lea Projecet, successo per il workshop con Antonella Albano e Mario Glez

Le foto firmate a cura dello Studio Alessio Vallesi sono state gentilmente concesse dalle scuole della Lea Project

Nel weekend del 7 e 8 dicembre, nei locali della sede di una delle scuole fondatici della Lea Project (Laboratorio di Danza e Movimento, Eimos, Abc Danza), si è svolto un intensive workshop di danza tenuto dai maestri/ballerini Antonella Albano e Mario Glez.

Piu di cento promesse delle danza di età compresa tra gli 8 e i 20 anni si sono avvicendate all’interno della scuola: alcuni allievi delle tre scuole consorziate, altri selezionati e appositamente invitati, notati in eventi del panorama italiano.

Per la danza Classica Antonella Albano ha innamorato tutti con le sue lezioni e la sua dolcezza.

Antonella Albano inizia a studiare danza classica Tecnica Vaganova con Silvia Humaila, nel 1995

viene ammessa alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala dopo essersi perfezionata presso

l’Accademia Princesse Grace di Montecarlo. Nel 2000 viene scritturata dal Corpo di ballo del

Teatro alla Scala ed inizia ad interpretare ruoli da protagonista ; nel 2009 viene promossa al rango

di Solista, Nel 2017 viene proclamata prima ballerina della Compagnia. Negli anni seguenti ha

danzato alla prima scaligera di Woolf Works (McGregor).

Nel 2021 ha interpretato la protagonista nella prima assoluta di Madina di Mauro Bigonzetti

accanto a Roberto Bolle.

Per quanto riguarda il dipartimento di Danza contemporanea le lezioni sono state tenute da Elisa

Ricci per i più piccoli e da Mario Glez per i due livelli più grandi.

Mario Glez inizia gli studi di danza nel 2008 viaggiando nella Spagna per immergersi nelle tecniche

urban, successivamente prosegue presso il centro Andaluz DeDanza approcciandosi cosi alla

Danza Contemporanea.

Dalla contaminazione dei due stili nasce una sua propria forma di movimento che gli permette di viaggiare per l’Europa concentrandosi sull’insegnamento e la creazione di coreografie per eventi commerciali per marchi riconosciuti (Slack, Oracle, Oreal, Coca Cola )

In ultimo, ma non per ultimo, doveroso spendere due parole per l’ente organizzatore la Lea Project che nasce non più tardi di tre anni fa per volontà delle direttrici delle scuole di danza Laboratorio di Danza e Movimento, Eimos centro formazione Danza e Abc Danza, con l’obiettivo promuovere la “Bella Danza” e creare esperienze formative uniche per la loro specificità.

