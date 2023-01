Danza, tornano i weekend dell’arte con Steve La Chance, Emanuel Lo e Celentano

Tornano dopo due anni di pausa forzata, i tradizionali appuntamenti dedicati all’arte, nella scuola di danza Studio Live Dance Academy, in via Lamarmora 10. Nell’ambito della propria offerta formativa i “Weekend dell’arte” offrono quest’anno tre appuntamenti imperdibili, dedicati ai ragazzi che amano la danza dal livello principiante fino all’ avanzato. Il primo appuntamento sarà sabato 14 gennaio con il maestro Steve La Chance, ex docente della scuola “Amici” e coreografo internazionale.

Seguiranno il 5 febbraio lo stage di danza classica con la famosissima maestra Alessandra Celentano, e per l’hip hop, il maestro Emanuel Lo, ballerino e coreografo di X-Factor, e autore di numerosi video clip per star internazionali tra cui Robbie Williams, Geri Halliwell ecc. Gli stage, che si avviano al sold out, saranno corredati di borse di studio per eventi Nazionali e Internazionali. Per gli ultimi posti disponibili contattare la scuola 0586-952616.

