“Danzare nel vuoto”, il nuovo romanzo di Sandra Mazzinghi
Nell'ambito della rassegna "Incontri con l'autore" curata da Rossana Fatighenti, nel giardino del “Ristorante Conti” a Montenero, si terrà la presentazione di “Danzare nel vuoto”, il nuovo romanzo di Sandra Mazzinghi, pubblicato da Scatole Parlanti Edizioni
Nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore” curata da Rossana Fatighenti, nel giardino del “Ristorante Conti” a Montenero, si terrà la presentazione di “Danzare nel vuoto”, il nuovo romanzo di Sandra Mazzinghi, pubblicato da Scatole Parlanti Edizioni.
Il libro, che si apre con la prefazione della professoressa Ines Testoni, direttrice del Master in Death Studies & The End of Life all’Università di Padova, affronta con delicatezza e profondità il tema della maternità, intrecciandolo con quello del “figlio sostitutivo”, un bambino concepito per colmare il vuoto lasciato da un fratello scomparso.
Tra atti di nascita e di morte, segreti inconfessati e il disorientamento dei protagonisti, ”Danzare nel vuoto” si rivela il romanzo più intimo e intenso della scrittrice livornese. Un’opera che invita a riflettere sulla capacità umana di attraversare il dolore per ridefinire la propria esistenza.
Sandra Mazzinghi, giornalista e scrittrice, è nata e vive a Livorno. Ha pubblicato i romanzi “L’orizzonte rubato” e “Ancora ieri” (finalista al premio internazionale “Salvatore Quasimodo”) per MDS Editore, e la silloge di racconti “Dire tutto” per Edizioni del Boccale. Numerosi suoi racconti sono apparsi in antologie e sono stati premiati in concorsi letterari.
I prossimi appuntamenti della rassegna:
Giovedì 11 Settembre
ore 18.30
Incontri tra Filosofia e Letteratura
RIFLESSI DI PENSIERI NELLA QUOTIDIANITÀ
Con Rosalba Volpi
Giovedì 18 Settembre
ore 18.30
Laura Paggini
La danza del lupo
Venerdì 19 settembre
Ore 21.30
Pat Villa
Un Palloncino al polso
Letture a cura di Martina Fatighenti
Con la straordinaria presenza di Silvia Nebbia
Giovedì 25 Settembre
ore 18.30
Roberto Valeri e Giuseppe Orosi
LA PUZZOLENTE E IL CORALLO
Giovedì 2 Ottobre
Ore 18
Renzo Pacini
E mi vieni a trovare
Letture a cura di Martina Fatighenti
Durante la presentazione saranno eseguiti da Silvia Biagini alcuni brani tratti dal romanzo di cui è autore Stefano Zocco Pisana.
Per informazioni: 347/9905528
