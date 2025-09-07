“Danzare nel vuoto”, il nuovo romanzo di Sandra Mazzinghi

Nell'ambito della rassegna "Incontri con l'autore" curata da Rossana Fatighenti, nel giardino del “Ristorante Conti” a Montenero, si terrà la presentazione di “Danzare nel vuoto”, il nuovo romanzo di Sandra Mazzinghi, pubblicato da Scatole Parlanti Edizioni

Il libro, che si apre con la prefazione della professoressa Ines Testoni, direttrice del Master in Death Studies & The End of Life all’Università di Padova, affronta con delicatezza e profondità il tema della maternità, intrecciandolo con quello del “figlio sostitutivo”, un bambino concepito per colmare il vuoto lasciato da un fratello scomparso.

Tra atti di nascita e di morte, segreti inconfessati e il disorientamento dei protagonisti, ”Danzare nel vuoto” si rivela il romanzo più intimo e intenso della scrittrice livornese. Un’opera che invita a riflettere sulla capacità umana di attraversare il dolore per ridefinire la propria esistenza.

Sandra Mazzinghi, giornalista e scrittrice, è nata e vive a Livorno. Ha pubblicato i romanzi “L’orizzonte rubato” e “Ancora ieri” (finalista al premio internazionale “Salvatore Quasimodo”) per MDS Editore, e la silloge di racconti “Dire tutto” per Edizioni del Boccale. Numerosi suoi racconti sono apparsi in antologie e sono stati premiati in concorsi letterari.

I prossimi appuntamenti della rassegna:

Giovedì 11 Settembre

ore 18.30

Incontri tra Filosofia e Letteratura

RIFLESSI DI PENSIERI NELLA QUOTIDIANITÀ

Con Rosalba Volpi

Giovedì 18 Settembre

ore 18.30

Laura Paggini

La danza del lupo

Venerdì 19 settembre

Ore 21.30

Pat Villa

Un Palloncino al polso

Letture a cura di Martina Fatighenti

Con la straordinaria presenza di Silvia Nebbia

Giovedì 25 Settembre

ore 18.30

Roberto Valeri e Giuseppe Orosi

LA PUZZOLENTE E IL CORALLO

Giovedì 2 Ottobre

Ore 18

Renzo Pacini

E mi vieni a trovare

Letture a cura di Martina Fatighenti

Durante la presentazione saranno eseguiti da Silvia Biagini alcuni brani tratti dal romanzo di cui è autore Stefano Zocco Pisana.

Per informazioni: 347/9905528

