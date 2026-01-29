“Danzare nel vuoto”, Mazzinghi presenta il suo romanzo al Libraccio di Padova
Si terrà giovedì 5 febbraio, alle ore 18, al Libraccio di Via Altinate 63 a Padova, la presentazione di “Danzare nel vuoto”, il nuovo romanzo di Sandra Mazzinghi, Scatole Parlanti Edizioni. A dialogare con lei Ines Testoni e Martino Dalla Valle, docenti dell’Università di Padova.
Il libro, che si apre con la prefazione della professoressa Ines Testoni, affronta con delicatezza e profondità il tema della maternità, intrecciandolo con quello del “figlio sostitutivo”, un bambino concepito per colmare il vuoto lasciato da un fratello scomparso.
Tra atti di nascita e di morte, tra antichi segreti inconfessati e spaesamento dei protagonisti, Sandra Mazzinghi ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso sulla forza e sulla capacità di attraversare il vuoto per ridefinire la nostra esistenza.
Ines Testoni, insegna Psicologia sociale e Psicologia delle relazioni di fine-vita, perdita, morte presso l’Università di Padova, dove dirige anche il master Death Studies & the End of Life. È autrice di oltre cento articoli specialistici su riviste nazionali e internazionali. L’ultimo suo libro si intitola “Essere eterni” (Saggiatore), un manifesto contro la morte che attraversa temi quali la spiritualità e l’eternità.
Martino Dalla Valle insegna Filosofia e Storia al Liceo Classico “Tito Livio” di Padova e Filosofia della religione presso la Facoltà Teologica del Triveneto. Oltre alla filosofia classica tedesca e alla filosofia dell’Otto e Novecento, i suoi interessi sono rivolti all’ontologia, all’estetica e alla teoria della letteratura, con particolare riguardo agli autori di area mitteleuropea. È autore di saggi e contributi su riviste e volumi nazionali e internazionali.
Sandra Mazzinghi, giornalista e scrittrice, è nata e vive a Livorno. Per MDS Editore ha pubblicato “L’orizzonte rubato” e “Ancora ieri”. Per Edizioni del Boccale ha pubblicato la silloge di racconti “Dire tutto”. Molti dei suoi scritti sono presenti in antologie e premiati a concorsi letterari. Questo suo nuovo romanzo ha avuto un riconoscimento speciale al Premio Letterario Internazionale Massa Città’ Fiabesca di Mare e di Marmo XIX edizione 2025 come “Letture consigliate” ed è risultato tra i finalisti al Premio Letterario Città di Latina XI edizione 2025.
Info: tel: 0498774810 – email: padova@libraccio.it
