Danze di Cortile, la danza contemporanea arriva nei quartieri Nord

Il Festival Racconti di Altre Danze 2023 è ormai alle porte e domani, 26 settembre, parte la seconda edizione di Danze di Cortile, un progetto di Chelo Zoppi, a cura di Atelier delle Arti, in collaborazione con il Festival Racconti di Altre Danze.

Dopo il grande successo dello scorso anno, la danza contemporanea torna nei quartieri nord di Livorno, per incontrare i cittadini e i residenti.

Quattro appuntamenti, a ingresso libero, che uniscono la musica, la danza e l’arte visiva e il primo, domani, si svolgerà nel quartiere Fiorentina (Guglia – Barriera Garibaldi n 3,4,5,6) con inizio al calasole. Danzano Asia Pucci e Sara Sguotti; musica Stive Lunardi (violino) e con la partecipazione dell’Artista Visiva Giulia Oblo.

“Dopo aver creato progetti che hanno collocato la danza all’interno delle aree Museali e delle Biblioteche della nostra città – dicono le organizzatrici – abbiamo sentito la necessità di entrare in contatto con quella parte di territorio che con difficoltà incontra questa tipologia di proposta artistica. Vogliamo entrare in contatto con le persone, portare la danza contemporanea fuori dai teatri. Partendo da un’indagine sui Quartieri Nord della nostra città, Shangai, Corea, Fiorentina e Stazione, abbiamo osservato come molti dei complessi abitativi di edilizia popolare avessero la caratteristica dell’Edificio a Corte, scelta architettonica ereditata dall’antica Roma, riproposta negli anni ’20 in Italia, e negli anni ’50/’60. Le periferie come luoghi in cui i linguaggi artistici, e in particolare della danza, contemporanei, possano risiedere e diventare presidi di un cammino verso il cambiamento, che sposti l’asse della cultura disegnando una rinnovata geografia dei luoghi, che dalla rigenerazione sociale si spinga verso una visione sostenibile della città”.

I prossimi appuntamenti saranno il 29 settembre a Shangai (Blocco San Giovanni), il 3 ottobre in Corea (Isolato Giardino) e il 7 ottobre nel quartiere Stazione (Cortile via Badaloni 28). Gli orari sono: al calasole (all’incirca sarà intorno alle ore 18:45-19) per gli appuntamenti del 26 e 29 settembre e 3 ottobre, alle ore 11 per il 7 ottobre.

Atelier delle Arti esprime una progettualità che ha come focus il corpo e il suo linguaggio nella dimensione percettiva e artistica della contemporaneità, in particolare tutte le attività rivolte alle comunità in ambito sociale si sviluppano attraverso alcune questioni su cui riflettere e poggiare la ricerca, quindi il fine è: “Creare un movimento di cambiamento che faccia emergere il corpo come primo elemento politico e democratico di cui la società civile si fa custode attenta e amorevole e rendere attiva la ricerca e la costruzione di tracce per il futuro, attraverso la testimonianza poetica di tutte le età e di tutti i corpi”.

Anche per questa seconda edizione di “Danze di Cortile” saranno presenti artisti visivi (ogni volta diversi) che sul momento creeranno un video e da esso verrà in seguito realizzato un ulteriore prodotto da mostrare agli stessi residenti.

Due importanti novità si legano a questo progetto: i laboratori con gli inquilini dei quartieri che saranno interessati da “Danze di Cortile”, condotti non solo da Chelo Zoppi e Asia Pucci, e che si terranno nei mesi di ottobre e novembre e la mostra allestita alla Fondazione Trossi Uberti (via Ravizza), il 2-3 dicembre con le opere dei due anni del progetto, insieme alle foto commissionate a Filippo Boccini, oltre a varie performance.

Informazioni: [email protected] – 0586 882319 – e anche sul sito www.raccontidialtredanze.it.

