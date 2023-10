Danze di Cortile, martedì in Corea il terzo appuntamento

Il terzo appuntamento di Danze di Cortile, progetto ideato da Chelo Zoppi, che unisce musica danza e arte visiva, arriva nel quartiere Corea, all’Isolato Giardino si svolgerà martedì 3 ottobre al calasole (intorno alle 18.30). Dopo i due primi appuntamenti, nel quartiere Fiorentina e a Shangai, il progetto, a cura di Atelier delle Arti in collaborazione con il Festival Racconti di Altre Danze, è al suo clou. Stavolta sarà la volta dei danzatori Nicola Cisternino ed Asia Pucci, con Luca Guidi alla chitarra e con la partecipazione dell’artista visivo Andrea Conti.

Dallo scorso anno, prima edizione del progetto Danze di Cortile, la danza contemporanea è giunta infatti nei quartieri nord di Livorno, per incontrare i cittadini e i residenti.

“Dopo aver creato progetti che hanno collocato la danza all’interno delle aree Museali e delle Biblioteche della nostra città – dicono le organizzatrici – abbiamo sentito la necessità di entrare in contatto con quella parte di territorio che con difficoltà incontra questa tipologia di proposta artistica. Vogliamo entrare in contatto con le persone, portare la danza contemporanea fuori dai teatri.”

Il prossimo ed ultimo appuntamento sarà il 7 ottobre (ore 11) nel quartiere Stazione (Cortile via Badaloni 28).

Atelier delle Arti esprime una progettualità che ha come focus il corpo e il suo linguaggio nella dimensione percettiva e artistica della contemporaneità, in particolare tutte le attività rivolte alle comunità in ambito sociale si sviluppano attraverso alcune questioni su cui riflettere e poggiare la ricerca, quindi il fine è: “Creare un movimento di cambiamento che faccia emergere il corpo come primo elemento politico e democratico di cui la società civile si fa custode attenta e amorevole e rendere attiva la ricerca e la costruzione di tracce per il futuro, attraverso la testimonianza poetica di tutte le età e di tutti i corpi”.

Informazioni

L’appuntamento è a ingresso libero.

[email protected] – 0586 882319 – e anche sul sito www.raccontidialtredanze.it.

Il Festival Racconti di Altre Danze vede il sostegno del Ministero della Cultura, Comune di Livorno – Assessorato alla Cultura ed è in collaborazione con Fondazione Teatro Goldoni, Nuovo Teatro delle Commedie. Ha come partners: Fondazione Armunia, Fondazione LEM, Coop Itinera, Università di Pisa – Facoltà Civiltà e Forme del Sapere, Istituto Niccolini Palli – indirizzo Coreutico.

Progetto Danze di Cortile in collaborazione con Festival Racconti di Altre Danze ha il sostegno di: Comune di Comune di Livorno – Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Politiche Sociali, Fondazione Livorno, Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni, Casalp, Centro Mondialità Sviluppo Reciproco, Fondazione Trossi Uberti e Nuovo Teatro delle Commedie

