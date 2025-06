Danze Orientali. Pioggia di medaglie per la Scuola Karabà alle finali nazionali

La Scuola Karabà si conferma così punto di riferimento per la danza orientale a Livorno e in Italia, capace di coniugare formazione, ricerca artistica e partecipazione attiva alla scena nazionale e internazionale

Un maggio intenso e ricco di soddisfazioni per la Scuola di Danza Karabà di Livorno, che ha saputo farsi onore su più fronti, portando a casa numerosi riconoscimenti dalle finali nazionali del Settore Danze Orientali MSP Italia, tenutesi lo scorso 18 maggio presso Cinecittà World a Roma.

È stato un trionfo collettivo per la scuola Karabà, che ha conquistato ben 7 medaglie d’oro, 3 di argento e una di bronzo. Nello specifico hanno conquistato il gradino più alto del podio nelle categorie Folk, Oriental e Show over 35 classe B la Compagnia di Danza Orientale Karabà (composta da Aurora Rappelli, Elisa Biagini ed Eva Malvolti), nella categoria Folk over 35 il duo Aurora Rappelli-Elisa Biagini, nella categoria Folk El Baraka Group (composto da Carolina Minutoli, Alessandra Pannocchia e Silvia Signori), nella categoria Folk e Oriental over 35 assolo classe C Carolina Minutoli. Per quanto riguarda gli argenti, seconda piazza per Alessandra Pannocchia nella categoria Oriental over 35 assolo classe C, per Sandra Verani nella categoria Show over 35 assolo classe C e per Silvia Signori nella categoria Folk over 35 assolo classe C. Silvia Signori che poi ha portato a casa anche la medaglia di bronzo nella categoria Oriental over 35 assolo classe C.

Risultati che confermano la qualità del lavoro formativo e artistico portato avanti dalla Scuola di danza orientale Karabà, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche umano e creativo.

A commentare il momento, la direttrice artistica Nada Al Basha, appena rientrata dal successo del Meya Meya Raqs Festival, evento internazionale da lei ideato e diretto, promosso dal CeSDI (Centro Servizi Donne Immigrate) di Livorno, che ha animato la città nel weekend 23–25 maggio con due serate molto partecipate a La Goldonetta e quattro convegni tematici con ospiti di rilievo: “Siamo tornate a casa con tante medaglie ma soprattutto con la consapevolezza di essere cresciute. Le mie allieve come danzatrici, e io come insegnante, coreografa e preparatrice. È questa la vittoria più grande. Un grazie sincero va a Serena Boselli, responsabile nazionale del settore, per aver creato uno spazio di confronto sano, accogliente e ben organizzato, e a CreativeLab ASD per il supporto costante”.

La Scuola Karabà si conferma così punto di riferimento per la danza orientale a Livorno e in Italia, capace di coniugare formazione, ricerca artistica e partecipazione attiva alla scena nazionale e internazionale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©