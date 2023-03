Dargen D’Amico all’Astragalo di Castiglioncello

A partire dalle 20.30 del 15 aprile, con la cena che anticiperà la serata disco, nel prestigioso club affacciato sulla baia del Quercetano, si animerà una serata che vedrà protagonista il rapper, produttore discografico e disc jockey Dargen D'Amico con il suo club showcase

Il prossimo 15 aprile si terrà a Castiglioncello un evento speciale nato dalla collaborazione tra Astragalo Club e LEG Live Emotion Group.

A partire dalle 20.30, con la cena che anticiperà la serata disco, nel prestigioso club affacciato sulla baia del Quercetano, si animerà una serata che vedrà protagonista il rapper, produttore discografico e disc jockey Dargen D’Amico con il suo club showcase.

Nato artisticamente con l’hip hop degli anni ’90, Dargen D’Amico fin dal suo primo album solista Musica senza musicisti del 2006 ha saputo inventare una chiave del tutto personale al rap, da una parte pescando a piene mani dalla tradizione cantautorale italiana, dall’altro portando avanti una lunga ricerca che attraversa i territori della musica classica e dell’elettronica per ricongiungersi al pop. Fondatore dell’etichetta discografica indipendente Giada Mesi inherit;”> assieme a Francesco Gaudesi , si autodefinisce “cantautorap” e parla del suo rap in modo scherzoso come “emo rap“, facendo intendere l’uso di tematiche personali e intimiste nella sua musica. All’Astragalo Club di Castiglioncello sarà protagonista con uno showcase.

Il programma:

Cena Disco ore 20.30

Apertura discoteca ore 23.00

Astragalo Club Via del Quercetano 1 – Castiglioncello (LI)

Per info: 0586-759134-345-0401158; www.astragalo.it. In collaborazione con LEG Live Emotion Group www.legsrl.net

Condividi: