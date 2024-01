Dario Ballantini a Roma con il suo Ballantini&Petrolini

Scritto e interpretato dall'artista livornese e patrocinato dalla Presidenza della Commissione Cultura, lo spettacolo è in programma il 15 gennaio in Sala Umberto. Ballantini è l’unico attore non romano ad aver ricevuto il “Premio Ettore Petrolini” nell’edizione 2019

Il 15 gennaio, in occasione della celebrazione dei 120 anni dalla nascita di Ettore Petrolini, si terrà lo spettacolo su Ettore Petrolini “Ballantini&Petrolini” in Sala Umberto, dove il Maestro debuttò nel 1911. Dario Ballantini porta in scena un cavallo di battaglia del suo repertorio giovanile con l’interpretazione del grande Petrolini. Con la consueta maniacale ostinazione per il totale camuffamento, l’artista livornese riesce a far rivivere, in una versione più aderente possibile all’originale, nove personaggi creati dal grande comico romano nato a fine ‘800: Gigi Il Bullo, Salamini, la Sonnambula, Amleto, Nerone, Fortunello e Gastone, si ripresentano in scena nel nuovo millennio. Tra un personaggio e l’altro, Ballantini si trucca a vista utilizzando una sorta di camerino aperto, recuperando anche i suoi vecchi trucchi teatrali. L’artista livornese approfondisce alcuni contenuti ed osservazioni, per spiegare e dare importanza al recupero di memoria collettiva e per preservare il futuro dei comici, dalla mancanza di agganci culturali col passato. Ettore Petrolini può essere infatti considerato il precursore di tutta la comicità italiana, pure moderna compresa la versatile creazione di personaggi che, corredati da rudimentali trucchi speciali sono stati anche di ispirazione per molti grandi interpreti della scena italiana. Il lavoro di ricerca di trucchi e costumi originali restituisce l’atmosfera pionieristica di questo genio assoluto. Ballantini è l’unico attore non romano ad aver ricevuto il “Premio Ettore Petrolini” nell’edizione 2019. Il commento musicale e la riproposizione dei successi “Petroliniani” sono affidati al virtuoso fisarmonicista e compositore Marcello Fiorini che ne ha curato anche gli arrangiamenti. La Regia, dopo il successo dello spettacolo “Da Balla A Dalla – Storia di un imitazione vissuta” tutt’ora in scena nei Teatri, è affidata a Massimo Licinio. La manifestazione è patrocinata dalla Presidenza della Commissione Cultura, dal Comune di Roma Capitale, dalla Regione Lazio e dal Ministero della Cultura. Presso la Casa del Cinema di Roma ci sarà una rassegna cinematografica e mostra dedicate a Ettore Petrolini e Gigi Proietti.

