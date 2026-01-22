Dario Ballantini al finissage della sua mostra

Il celebre personaggio del mondo dello spettacolo Dario Ballantini ha in corso una mostra allo Studio 74, nuovo spazio contemporaneo artistico della Galleria Fidanda. L’inaugurazione di tale mostra a dicembre ha avuto un notevole successo ed un gran numero di persone si è recato alla galleria per vedere e parlare con Ballantini. In occasione del finissage della sua mostra “Il cosmo esistenziale”, giovedì 29 gennaio alle ore 17.30 allo Studio 74, in via Leonardo Cambini 30, si terrà un incontro aperto al pubblico e pensato come un momento di dialogo diretto con l’artista in cui i visitatori avranno l’occasione di conoscerlo personalmente, ammirare le sue opere e porgli domande in un clima partecipato.

Condividi:

Riproduzione riservata ©