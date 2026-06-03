Dario Ballantini in mostra a Castiglioncello con Enigmi esistenziali

Dal 12 giugno al 1° agosto 2026 la Galleria Fidanda ospita la personale dell’artista livornese: un percorso tra visioni, inquietudini e interrogativi universali che indaga i territori più profondi dell’esperienza umana

Galleria Fidanda presenta Enigmi esistenziali, mostra personale di Dario Ballantini (Livorno, 1964) che sarà inaugurata in via Vecchia Aurelia, 672 a Castiglioncello venerdì 12 giugno alle ore 18.00. L’esposizione, visitabile sino a sabato 1 agosto, nasce da una ricerca interiore e visionaria, dove l’artista si interroga su quesiti esistenziali. Artista poliedrico, noto al grande pubblico anche per la sua attività teatrale e televisiva, Ballantini porta a Castiglioncello un ciclo di opere che esplorano i territori più profondi e inquieti dell’esperienza umana. Le opere in mostra si muovono tra visione e introspezione: volti sospesi, figure deformate e presenze enigmatiche diventano metafore delle tensioni interiori che attraversano l’esistenza. Ogni lavoro invita lo spettatore a confrontarsi con interrogativi universali, senza offrire risposte definitive, ma aprendo spazi di riflessione e coinvolgimento emotivo. Con Enigmi esistenziali, Ballantini costruisce un percorso che unisce arte e indagine psicologica, in un dialogo continuo tra maschera e autenticità, apparenza e verità. La mostra restituisce così una dimensione profondamente umana dell’arte, dove il mistero diventa linguaggio e l’incertezza una forma di conoscenza.

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