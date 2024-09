Dario, da Livorno a Parigi per esporre le opere nello stile di Modigliani

Dal 3 ottobre al ristorante La Rosa, in rue Guillame Tell, 23, nei pressi dell’Arco di Trionfo, i clienti troveranno in esposizione i dipinti del livornese Dario Petrucci. "È la prima volta che porto i miei lavori in Francia, spero che questa iniziativa possa aprirmi delle porte per diffondere sempre più il nome di Amedeo fuori dai nostri confini"

di Giulia Bellaveglia

Delle copie di alcune tra le opere più famose di Amedeo Modigliani. A realizzarli, ormai da diversi anni, è il livornese Dario Petrucci, amante dell’arte a 360 gradi, e soprattutto del più celebre tra i pittori livornesi. Ma se Modigliani è nato a Livorno, gran parte della sua vita ha invece avuto luogo a Parigi, città nella quale l’artista labronico ha dato vita ad un progetto originale grazie alla collaborazione di un amico: esporre, a partire dal 3 ottobre al ristorante La Rosa, in rue Guillame Tell, 23, nei pressi dell’Arco di Trionfo, alcuni tra i suoi lavori targati Modì. “L’idea – spiega Petrucci – è nata da Emiliano, titolare del locale, chef di un certo livello e mio ottimo amico. Nel marzo scorso sono andato a trovarlo e insieme riflettevamo sul fatto che ho esposto le mie opere in lungo e in largo per Livorno ma non l’ho mai fatto a Parigi. Così abbiamo pensato a questa iniziativa. Non si tratta di una vera e propria mostra, è più un’esposizione libera: si va a mangiare al ristorante e ci si trova accanto alla copia delle creazioni di uno tra i più grandi artisti del Novecento”. Quella per la pittura è una passione che si sviluppa con il tempo. “A dire il vero – prosegue – mi sono dedicato ai dipinti soltanto da grande. Quando ero piccolo, complice il fatto che mio zio possiede un negozio di ceramiche, ero innamorato delle sculture, ho seguito numerosi corsi e realizzato tanto. Poi, più avanti nel tempo, è arrivata anche la pittura e più avanti ancora quella dedicata a Modì. Negli ultimi anni in città la sua figura è stata molto curata, sotto tanti aspetti, ma quando ero ragazzo io non era affatto così. Ad ogni modo, l’arte non è il mio lavoro, non ho lo scopo di vendere quello che creo, ma è sicuramente la mia più grande passione”. Per il futuro l’obiettivo è quello di coinvolgere maggiormente la Francia. “È la prima volta che porto le mie creazioni là e spero che questo possa aprirmi delle porte per diffondere sempre di più, anche oltre i nostri luoghi, il nome di Amedeo”.

