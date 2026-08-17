Dario Pontuale porta a Eliopoli “Storia prossima”: quando il passato racconta il presente

Giovedì 20 agosto alle 22, allo Spazio Pandemonium di piazza Antonio Madonna, la presentazione del volume "Storia prossima" (Blu Atlantide) con la regista e drammaturga Barbara Del Bono Idda e la giornalista Stefania D’Echabur. Ingresso libero e senza prenotazione

Giovedì 20 agosto, per la rassegna letteraria “Eliopoli tra le righe”, inserita nel programma dell’Eliopoli Summer Festival, la regista e drammaturga Barbara Del Bono Idda presenterà “Storia prossima” (Blu Atlantide) di Dario Pontuale, con l’amichevole partecipazione della giornalista Stefania D’Echabur.

Con una scrittura forte e al tempo stesso compassionevole, Pontuale racconta fatti storici che partono dallo scandalo della Banca Romana, con le sue vicende di corruzione e malgoverno, passando per l’assassinio di un innocente seguito al tentato regicidio di Umberto I, fino alla violenta repressione di Stato sfociata nei moti popolari del 1898.

Frutto di anni di studio, il libro restituisce pienamente le figure di Turati, Anna Kuliscioff e Bissolati, mettendo però al centro la famiglia Picca e, in particolare, il giovane giornalista Sansone Picca e sua moglie Rosetta.

Con questo suo ultimo lavoro, Dario Pontuale conferma la capacità di attualizzare il passato, leggendovi il presente, già dimostrata in altri suoi libri. Tra questi, la fortunata monografia “La Roma di Pasolini”.

La sua lunga e premiata carriera di critico letterario, bibliotecario e scrittore gli conferisce ormai il respiro del narratore maturo, consacrandolo come una delle voci più interessanti del panorama letterario nazionale.

L’appuntamento è per giovedì 20 agosto alle ore 22 in piazza Antonio Madonna, Spazio Pandemonium. Ingresso libero, senza prenotazione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©