Darwin day al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

Sabato 5 febbraio, alle 17, Conferenza a cura del Gruppo Botanico Livornese

In occasione delle celebrazioni per il Darwin day, sabato 5 febbraio, alle 17, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, è in programma una conferenza dal titolo Oltre l’altruismo: opportunisti e impostori nella società. Relatore all’iniziativa, organizzata dal Gruppo Botanico Livornese, sarà Alessandro Cini, Etologo e studioso del comportamento sociale e della comunicazione negli insetti sociali. Il mondo degli insetti affascina per le sue società perfettamente organizzate, con propri rituali e raffinate forme di comunicazione interna ed esterna, con gerarchie rigide e comportamenti sociali di grande interesse. Alessandro Cini condurrà i partecipanti alla scoperta delle “società in miniatura”, sottolineandone i comportamenti altruistici fino al sacrificio in nome della collettività, ma anche, in altri casi, profondamente egoistici ed utilitaristici. Uno su tutti, l’estremo sacrificio dell’ape operaia, che per la difesa della colonia sacrifica sé stessa. Il seminario aiuterà il pubblico a comprendere le complesse società degli insetti e a scoprire come le colonie di insetti sociali non siano soltanto eclatanti esempi di cooperazione ed altruismo, ma, molto spesso, anche teatri di aspri conflitti, violente lotte e intricati inganni. L’ingresso al seminario è libero ma con prenotazione obbligatoria via mail a: [email protected] oppure chiamando il num. 0586 266711/266734.

Orario apertura segreteria: dal lunedì, al sabato 9-13; martedì, giovedì e sabato anche 15-18.

Si ricorda che che i partecipanti con età superiore ai 12 anni devono esibire il Super greenpass e indossare la mascherina FFP2