Darwin Day domenica al Museo di Storia Naturale

Come ha fatto un ragazzino curioso e affascinato dalla natura, ma che non amava la scuola e gli studi, a diventare uno dei più famosi scienziati di tutti i tempi? Scopriamo la sua storia insieme. Appuntamento domenica 12 febbraio alle 16 al Musmed

Domenica 12 febbraio in tutto il mondo si festeggia il compleanno di Charles Darwin, il “padre” della teoria dell’evoluzione. Come ha fatto un ragazzino curioso e affascinato dalla natura, ma che non amava la scuola e gli studi, a diventare uno dei più famosi scienziati di tutti i tempi? Scopriamo la sua storia e seguiamolo nel viaggio intorno al mondo che cambiò per sempre la sua vita, attraverso una divertente visita guidata interattiva nelle sale del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. Si ricorda che l’attività fa parte del programma Giocando s’impara promosso dal Museo in collaborazione con coop.Itinera.

L’attività, in programma domenica 12 febbraio alle 16, si rivolge a famiglie con bambini dai 6 anni in su, si richiede la presenza di almeno un adulto per gruppo famiglia.

Per Informazioni- Segreteria didattica museo tel. 0586.266711 dal lunedì al venerdì 9.00-13.00. Mail: [email protected].

Prenotazioni e costi – Prenotazioni e pagamento online all’indirizzo https://prenota.itinera.info/didattica/giocando. Costo 6 euro a partecipante, sia adulti che bambini. Ricordiamo che è richiesta la partecipazione di almeno un adulto per gruppo.

