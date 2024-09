De gustibus, a Montecatini val di Cecina festival tra cultura e sapori

Festival a cura del Centro artistico Il grattacielo in collaborazione con Coop Itinera. Primo appuntamento domenica 29 settembre ore 16.00 Sala Calderai, Miniera di Montecatini Val di Cecina con Calici di scienza: conferenza spettacolo, a cura della Dott.ssa Alessandra Biondi Bartolini, alla scoperta della scienza del vino e dei nostri sensi, da affrontare con curiosità, ironia

A partire da domenica 29 settembre 2024 presso la miniera di Montecatini val di Cecina (Pisa) si svolgeranno una serie di appuntamenti dedicati alla valorizzazione della produzione enogastronomica del territorio ed alla promozione di iniziative di carattere culturale. Il programma, promosso da Comune di Montecatini e gestito e coordinato dal Centro artistico il grattacielo APS in collaborazione con coop.itinera, si inserisce nell’ambito del progetto finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEu, PNRR, M1C3 investimento 2.1 ”attrattività dei borghi storici”. A Montecatini val di Cecina si registra una presenza di imprese ed aziende legate soprattutto al comparto agricolo/agrituristico ed enogastronomico (olio, vino, formaggi, carne, miele, pasta e cereali), un contesto produttivo che merita di essere valorizzato e messo in rete anche attraverso la realizzazione di un festival che sia occasione di intrattenimento ma anche opportunità di conoscenza. Un evento turistico che possa rivolgersi contemporaneamente agli abitanti, agli appassionati di cibo e vino, ai turisti ed a tutti coloro interessati a partecipare ad iniziative di carattere culturale adatte ad un pubblico ampio, non specialistico, ma alla ricerca di iniziative originali e coinvolgenti.

Primo appuntamento domenica 29 settembre ore 16.00 Sala Calderai, Miniera di Montecatini Val di Cecina con Calici di scienza: conferenza spettacolo, a cura della Dott.ssa Alessandra Biondi Bartolini, alla scoperta della scienza del vino e dei nostri sensi, da affrontare con curiosità, ironia. Il processo di vinificazione rappresenta senza ombra di dubbio una delle tecnologie alimentari più antiche e più studiate. Quali composti chimici presenti nel vino stimolano le nostre sensazioni di piacere attraverso i sensi della vista, l’olfatto e il gusto e cosa influenza la percezione e le emozioni che un buon vino è in grado di generare? Un percorso in chiave ludica che porta gli spettatori a scoprire la scienza del vino con il sorriso. Durante l’incontro sarà effettuata una degustazione di vino in collaborazione con l’Azienda Vitivinicola Marchesi Ginori Lisci srl che presenterà la propria attività. A seguire visita guidata in miniera per tutti coloro che sono interessati al costo speciale di 7 € a persona. Alessandra Biondi Bartolini è agronoma, giornalista e divulgatrice scientifica. Da trent’anni si occupa di viticoltura ed enologia ed è direttrice scientifica della rivista trimestrale Millevigne. Nell’attività di divulgazione prende spunto dalla chimica, la biologia e la fisica del vino per parlare di scienza e delle sfide globali di sostenibilità dell’agricoltura del XXI secolo.

