De Sio, Tognazzi, Haber, Piovani, Silvestri e Brescia al Mascagni Festival 2023

Dal 4 al 27 agosto la 4ª edizione di uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi della città promosso dalla Fondazione Teatro Goldoni. Oltre 15 gli eventi tra concerti, spettacoli e musica lirica a Livorno (e all'estero) sotto la direzione artistica di Marco Voleri. Effetto Venezia accoglierà il primo spettacolo, [email protected], del 4 agosto. Pezzo forte l’opera lirica “Silvano”

di Giulia Bellaveglia

Mascagni Festival, edizione numero 4. Torna, dal 4 al 27 agosto, uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi della città, promosso e organizzato dalla Fondazione Teatro Goldoni con il supporto di tantissimi enti tra pubblici e privati e il patrocinio del comitato promotore Pietro Mascagni. Oltre 15 eventi tra concerti, spettacoli e musica lirica animeranno gli spazi di Livorno, e non solo, sotto la direzione artistica di Marco Voleri. Sarà un omaggio alla Divina lo spettacolo di apertura [email protected] nel centenario della nascita di Maria Callas e nel giorno della sua ultima interpretazione del ruolo di Santuzza. E Effetto Venezia, quest’anno dedicato al cinema, accoglierà questo primo appuntamento. “Una manifestazione – dice Voleri – che si conferma anche per quest’anno capace di investire non soltanto sul territorio, ma anche sulla provincia e persino all’estero. Una contaminazione culturale, anche di stampo internazionale, a cui tengo tantissimo e che, proprio in quest’ottica, ci ha permesso di iniziare una collaborazione con Effetto Venezia, kermesse nella quale verranno realizzati ben 3 appuntamenti”.

Rossella Brescia, Giuliana De Sio, Alessandro Haber, Daniele Silvestri e Gianmarco Tognazzi sono solo alcuni dei nomi di punta dell’edizione 2023. Pezzo forte, l’opera lirica “Silvano”, in programma per mercoledì 23 agosto alle 21.30 in Terrazza Mascagni. “Il ruolo di un’amministrazione – spiega il sindaco Luca Salvetti – è quello di lasciare in eredità progetti concreti, stabili, fonte di sviluppo per nuove iniziative. Il Mascagni Festival è sicuramente uno di questi contenitori che possiede tutti gli ingredienti per essere ufficialmente riconosciuto come un prodotto di assoluta qualità. Tanto da aver ottenuto il riconoscimento del Fus, ancora troppo basso a dire il vero, e che trova conferma nel disegno di legge presentato di recente. A livello di spettacolo, una delle cose più belle degli ultimi 30 anni”. Accanto a lui ci sono il direttore della Fondazione Teatro Goldoni Mario Menicagli, il direttore di Fondazione Livorno Luciano Barsotti e l’assessore alla cultura Simone Lenzi: “Un prodotto – dice – che si inserisce in un percorso per cui anche durante la pandemia, con tutti gli accorgimenti necessari, abbiamo voluto proporre qualcosa. Una scelta che si è rivelata vincente, anche perché Livorno merita una celebrazione dell’autore di Cavalleria Rusticana, una delle cinque opere più rappresentate al mondo”. Per informazioni e dettagli sugli eventi www.mascagnifestival.it.

