Debutto editoriale per Sara

Sara ha 42 anni, non ha avuto una vita facile sin dall’adolescenza. Aveva circa 6 anni quando dopo un vaccino trivalente ha iniziato ad avere problematiche fisiche. Essa sviluppò una patologia neurologica degenerativa chiamata “Charcot Marie Tooth forma 1A” e con essa altre problematiche fisiche. E’ una donna che nonostante abbia dovuto combattere con i sintomi della patologia stessa, ha dovuto far fronte anche con anni duri di “bullismo” a scuola. Durante i primi periodi post vaccino oltre a sopportare dolori lancinanti e deformazioni degli arti inferiori, in cui molti medici a quell’epoca dissero che non avrebbe piu camminato, nonostante abbia girato molti ospedali ed effettuato molte visite il responso era sempre quello. Ma Sara non ha mai dato niente per scontato e con tutta la sua famiglia, sempre vicino a lei la incitavano a non mollare mai. Quindi ecco che a distanza di tempo tutti i suoi sacrifici furono ricompensati. Si aprii un piccolo spiraglio.. Ospedale Gaslini di Genova. Sara con la sua Cmt, fu seguita nel suddetto ospedale con molta attenzione, gentilezza e sensibilità, allora c’erano pochissimi casi della sua malattia, quindi venne presa come fonte di studio. Li trovò una bravissima neurologa dove dopo molti esami (biopsie, elettromiografie ecc) le venne diagnosticata la patologia, e dei bravissimi ortopedici dove ebbe circa 10 interventi chirurgici ad entrambi i piedi. A distanza di anni dove ha dovuto combattere con i pregiudizi dei suoi compagni di scuola oltre ai pregiudizi delle persone ha deciso di scrivere la sua storia.

Adesso Sara lavora come dipendente in un amministrazione pubblica dove è circondata dall’affetto delle sue colleghe e colleghi. Un debutto editoriale scritto insieme a due sue care amiche: dott.ssa Marina Casini e Francesca Schiano, che l’hanno aiutata nel suo percorso per il raggiungimento del suo sogno. La stessa Sara ci racconta orgogliosa: “In esso non troverete non solo la sua testimonianza di rivincita alla vita, ma anche stimoli positivi e tanta forza per voi stessi”.

Nel libro, precisa emozionata: “Voglio trasmettere ai lettori che lo leggeranno, a non demordere mai nella propria vita”. E’ un libro che propone riflessioni e momenti di vita particolari,

sentimento, introspezione, e autoanalisi si esaltano nella profondità di questa storia di vita vissuta, che scavano nell’animo di chi le scrive e invitano a fare altrettanto. Con estrema sensibilità l’autrice, si trasforma continuamente in bruco e farfalla misurandosi con dolore e felicità. “Una mente lucida in un’anima splendente”. Potrete trovare il suo libro, in vendita su Amazon: il titolo è: “Oltre i tuoi limiti” (sii te stessa con tutta la forza che hai). L’autrice sta organizzando la prima presentazione pubblica.

