La casa editrice Sillabe e la Diocesi di Livorno, con la collaborazione di Opera Laboratori, sono liete di presentare il decimo appuntamento della rassegna “Inni Sacri – Il Divino e l’Umano dopo il XX secolo” al Duomo di Livorno. Venerdì 17 ottobre, alle 17, la Cattedrale di San Francesco ospiterà il decimo inno-concerto della rassegna. Si tratta di “San Francesco. Patrono d’Italia e Santo titolare del Duomo di Livorno”, con musiche di Franz Schubert (1797-1828) e Johann Sebastian Bach (1685-1750). La rassegna “Inni Sacri – Il Divino e l’Umano dopo il XX secolo” prevede un ciclo di inni-concerti al Duomo di Livorno, uno al mese da gennaio a dicembre 2025, e una collana editoriale a cura di Sillabe per celebrare il Giubileo. Dodici appuntamenti e altrettante pubblicazioni per accompagnare i dodici mesi dell’anno giubilare, dodici eventi con ingresso libero tra la poesia del professor Pier Fernando Giorgetti e l’interpretazione di musiche antiche adattate per fisarmonica dal maestro Massimo Signorini, che in questa occasione sarà sostituito da Paolo Sorrentino (organo). I volumi sono disponibili rivolgendosi alla sede della casa editrice Sillabe (scali d’Azeglio 22/24, Livorno) o al punto vendita Livorno Store (via Cogorano 6/8, Livorno). È inoltre attiva la vendita online sul portale sillabe.it.

