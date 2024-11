“Decimo Porto”, Alessia Cespuglio di scena al Teatro Comunale di Fauglia

Sabato 9 novembre alle ore 21 andrà in scena al Teatro Comunale di Fauglia lo spettacolo “Decimo Porto” di e con Alessia Cespuglio. Lo spettacolo che ha debuttato ad aprile al Teatro Goldoni di Livorno e ha replicato a Scenari di Quartiere proprio sul Pontino del quale racconta, è uno spettacolo che parla della Livorno all’indomani della fine della seconda guerra Mondiale. Anna, la protagonista, racconta della sua famiglia, della difficoltà di tornare a vivere in una Livorno piegata dagli orrori della guerra, costretta a confrontarsi con la miseria, gli americani e la criminalità. Anna è la città stessa, la rinascita e la ricostruzione passano attraverso la scoperta della politica, dall’entusiasmo di una generazione finalmente libero dal nazifascismo. Lo spettacolo è stato voluto e sostenuto dalla So.Crem di Livorno che collabora con l’autrice da alcuni anni. “Grazie alla So.Crem ho potuto dedicarmi alla mia carriera di autrice- scrive la Cespuglio- oltre a quella di attrice. Mi sento onorata di poter lavorare con un queste persone: sono sostenuta con entusiasmo e fiducia da veri e proprio mecenati. Collaborare con il direttivo della So.Crem mi permette come artista un confronto sempre molto stimolante e carico di entusiasmo”. La Cespuglio collabora con il drammaturgo Francesco Niccolini, con il quale ha già lavorato ai suoi precedenti testi ( “Fango Rosso” del 2017 e “1922- perchè non dobbiamo aprire? Siamo gente perbene” del 2022). In questo spettacolo Cespuglio si è avvalsa anche della collaborazione con il M°Antonio Ghezzani che ha scritto le musiche originali e che sarà in scena come esecutore delle stesse e con la soprano Veronica Angelica Niccolini, anche lei in scena.

Cespuglio ha fondato proprio in questi giorni la sua associazione “Cespuglio- ecosistema teatrale” e ha avviato un laboratorio di teatro che si tiene ogni martedì sera presso i Magazzini Generali, le iscrizioni sono ancora aperte ( per info 3287013206 – Magazzini Generali si trovano in via della Cinta Esterna 49/50, Livorno), ed e già all’opera su diversi nuovi progetti, debutterà infatti ad aprile 2025 con il nuovo spettacolo al Teatro Goldoni di Livorno. “Decimo Porto” inaugurerà la nuova stagione del Teatro Comunale di Fauglia, durante il pomeriggio infatti ci saranno diversi eventi che precederanno lo spettacolo.

“Decimo Porto” è stato inoltre pubblicato con la Paese Edizioni e il libro sarà in vendita alla fine dello spettacolo sabato sera.

Ingresso intero 12 euro, ridotto 10 euro. Per info e prenotazioni [email protected] tel 3755615955

