Deep Festival ottava edizione: teatro, musica, danza e tre nuovi progetti

L'ottava edizione del Deep Festival. La rassegna, curata e organizzata dall’Associazione Culturale Mowan teatro, torna tra settembre e inizio ottobre con un calendario ricco e articolato di appuntamenti

È stata presentata a Palazzo Comunale, alla presenza dell’assessora alla Cultura Angela Rafanelli e di Alessandro Brucioni, presidente dell’associazione Mowan teatro, l’ottava edizione del Deep Festival. La rassegna, curata e organizzata dall’Associazione Culturale Mowan teatro, torna tra settembre e inizio ottobre con un calendario ricco e articolato di appuntamenti.

Contestualmente si festeggiano i dieci anni di attività dell’associazione con il progetto Rassegna mowan dieci anni 2015-2025.

data-end=”1357″>Il Deep Festival si terrà dal 19 settembre al 4 ottobre nella suggestiva cornice della Fortezza Vecchia, con alcuni eventi anche al Teatro Nuovo di Pisa e al Teatro Goldoni di Livorno. La rassegna dedicata ai dieci anni di Mowan è invece in programma dal 30 settembre al 5 ottobre agli Hangar Creativi di Livorno.

Il festival è concepito come un “luogo” di visione e riflessione, dove codici linguistici e forme artistiche contemporanee si intrecciano con le tradizioni sceniche, costruendo un dialogo costante con la città e la comunità. Al centro la nuova drammaturgia, l’autorialità dei performer e la spinta a stimolare il pubblico verso nuove forme artistiche ed espressive.

Il cartellone propone spettacoli teatrali, incursioni nella danza e nella musica, con l’obiettivo di promuovere una concezione articolata e condivisa della scena e dello spettacolo dal vivo.

Le novità 2025

Tre i progetti speciali che caratterizzano questa edizione:

data-end=”2019″>QUADERNI : esplorazioni tematiche e biografiche al confine tra lezione, performance e spettacolo. Cinque i quaderni in programma, dedicati a Volga Blues (Collettivo U, Alessandro Cosmelli, Marzio Mian), Kafka (Andrea Console), Oriana Fallaci (Elena De Carolis), Dalla soglia (compagnia Garbuggino-Ventriglia) e Gaza (Collettivo U).

CORPO DOCENTE : ciclo di incontri con insegnanti, ricercatori e professori per riflettere sul ruolo dei docenti come costruttori di senso e stimolatori di pensiero critico nella comunità.

IN BALLO C’È TUTTO – disertiamo il silenzio: una serie di performance come gesto di dissenso e resistenza, ispirata alle recenti proteste per la Palestina. Coinvolti i danzatori e coreografi Noemi Piva, Lorenzo Covello, Ellie Bishop, Elisa De Luca, Marta Lucci, Franz Ascari e Jurij Konjar.

Gli ospiti e gli spettacoli

Il festival ospita il Progetto Fantasmi con il drammaturgo Michele Santeramo, autore di spicco della scena nazionale, che propone un percorso dedicato ad attori e attrici under 35. Tra i monologhi in programma: Madre Courage (ispirato a Brecht) con Chiara Ferrara e Antonio Barracano – Sindaco del Rione Sanità (ispirato a De Filippo) con Fabio Facchini.

Sempre Santeramo porterà in prima nazionale Arpagone, ispirato all’“Avaro” di Molière, in co-produzione con il Nuovo Teatro di Pisa.

In cartellone anche Siamo tutti in pericolo di Claudia Caldarano e Sandro Pivotti, La sorella di Gesù Cristo e Rotte Parallele sono l’amore e la morte di Oscar De Summa, Metaforicamente Schiros die con Beatrice Schiros, Fabulae con Massimiliano Loizzi, Dafne di Davide Valrosso (prima nazionale), Non una grande storia dei Teatri dei Venti, Matteo Crea – in concerto, il live dei Tres, Nuovo Orizzonte di Alessandra Donati, lo spettacolo comico I magnifici sette con sette comici labronici, e Arrivano i dunque di Alessandro Bergonzoni.

I dieci anni di Mowan

Per festeggiare il decennale dell’associazione, agli Hangar Creativi andranno in scena:

Sull’Oceano di Alessandro Brucioni e Michele Crestacci

Solo – Joshua Loculo di e con Giorgio Arimondi

Troffea so(m)mossa – La piaga del ballo

L’organizzazione è a cura di Associazione Culturale mowan teatro con il sostegno di Comune di Livorno, Regione Toscana, Fondazione Livorno, Unicoop Etruria/Unicoop Firenze, Baracchina Bianca e in collaborazione con Fortezza Vecchia, Luca Menicagli Pianoforti, Binario Vivo, Teatro Goldoni, Artimbanco, Biblioteca Vespucci Colombo, IIS Vespucci Colombo, Nina ets, Lumaca, Agave Arti, Ermenautica.

Tutti i dettagli sul sito: www.mowanteatro.eu

