(1) Allegati (1) IL PROGRAMMA COMPLETO

Deep Festival, sesta edizione dedicata alle “Lezioni Americane” di Italo Calvino

Dopo aver realizzato, nel mese di settembre, la prima fase del progetto europeo IMPORT/EXPORT dedicato alla performance art, prosegue il lavoro sul territorio dell’Associazione Culturale mowan teatro con la realizzazione della sesta edizione del DEEP festival (clicca sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo dell’articolo per consultare il programma completo).

Un festival concepito come un cantiere di “incontri” in spazi culturali non esclusivamente teatrali dove è possibile coniugare codici linguistici e forme artistiche contemporanee con forme tradizionali, dove è possibile promuovere le culture e le arti dello spettacolo e la loro diffusione sul territorio e stimolare forme di condivisione e crescita sociale e culturale. Un festival concepito sempre più intensamente come un “processo”. Non soltanto ospitalità e produzione di eventi, bensì una più articolata proposta di esperienze artistiche e culturali.

La sesta edizione del festival avrà come lente con cui “scrutare” il mondo le Lezioni Americane di Italo Calvino. Nel centenario della nascita dell’autore le sei lezioni saranno le cornici e i riferimenti teorici del festival. Le sei lezioni come prospettive e “luoghi dell’immaginario della comunità”, come valori letterari e specificità con cui proiettarsi e pensarsi nel futuro: la leggerezza, la rapidità, l’esattezza, la visibilità, la molteplicità, la coerenza.

L’edizione 2023 del festival (realizzata con il sostegno del Comune di Livorno e della Regione Toscana, in collaborazione con il Cinema Teatro Quattro Mori, associazione Artimbanco, Ermenautica) ha avuto come anteprima lo spettacolo Zero, due tre cose su di noi di e con Paolo Migone e Michele Crestacci che saliranno sul palco del Cinema Teatro Quattro Mori, giovedi 23 novembre alle ore 21.30 all’insegna della leggerezza. Altro appuntamento cult, sempre al Cinema Teatro Quattro Mori, mercoledì 29 novembre alle ore 21.30, lo straordinario lavoro La sorella di Gesù Cristo di e con Oscar De Summa(premio Rete Critica 2016, Premio Anct Hystrio 2010, Premio Marinagela Mealto 2017, finalista Premio Solinas 2018 come miglior seoggetto cinematografico, Premio Aida miglior traduzione in Francia, vincitore del prestigioso Maeterlinck Critics Awards 2023 come miglior intepretazione e testo), terzo capitolo della Trilogia della Provincia dopo Diario di Provincia e Stasera sono in vena. A seguire il 30 novembre alle ore 21.30, presso la Sala Conferneze del Palazzo dei Portuali, la storia del primo uomo che fece il giro del mondo in barca a vela in solitaria raccontata nello spettacolo Solo – Joshua Slocum con l’interpretazione di Giorgio Arimondi. Una strepitosa, epica e commovente narrazione al confine tra il reale e l’irreale dove il giovane attore stupisce con una performance a rotta di collo. Il 1 dicembre alle ore 21.30, presso la Sala Conferneze del Palazzo dei Portuali, lo spettacolo Sull’oceano con Michele Crestacci, un racconto onirico che, tra il comico e il tragico, racconta la perenne condizione di dolore, evasione, esilio e ribellione dell’uomo rispetto al proprio contesto storico e sociale. Attraverso un lavoro di riscrittura e ispirazione che passa attraverso l’omonimo romanzo-reportage Sull’Oceano di Edmondo De Amicis e il reportage Una cosa divertente che non faro mai più di David Foster Wallace ricostruisce un ironico, perverso e tragico ritratto del mondo contemporaneo e del nostro recente passato. Sabato 2 dicembre alle ore 21.30 vanno in scena Gli Omini, pirotecnica compagnia che porta in scena Trucioli, un lavoro tragicomico, spiazzante e inquietante. Uno spettacolo di frammenti raccolti in giro per l’Italia in anni e anni di indagini omine, il ritratto di un’italietta in miniatura attraverso una cascata di minuscole vite. Chiude domenica 3 dicembre sempre alle 21.30 nella Sala Conferenze del Palazzo dei Portuali lo spettacolo Bastianazzo di Michele Santeramo, apprezzato nella passata edizione, e che vede la luce e il passaggio del testo all’attore Fabrizio Ferracane, interprete di spettacoli teatrali e film come Malèna di Giuseppe Tornatore, Anime nere di Francesco Munzi, il traditore di Marco Bellocchio e in varie serie televisive di successo: Il commissario Montalbano, il capo dei capi, Squadra antimafia – Palermo oggi 2, Il tredicesimo apostolo – La rivelazione, La Compagnia del Cigno e The Bad Guy.

Mentre mercoledi 29 novembre, venerdì 1 dicembre e domenica 3 dicembre alle ore 19.30 presso la Sala Conferenze del Palazzo dei Portuali sarà ospitato il progetto Discorso sul mito di e con Vittorio Continelli, un esperimento di serialità mitologica. Tre lezioni spettacolo sulla mitologia greca, la prima Fondamenta sulle origini del mito, la seconda sul tema dell’amore e la terza sul ritorno di Ulisse a Itaca.

Altri due appuntamenti dedicati all’opera e alla poetica di Calvino saranno, il primo, giovedì 30 novembre alle 19.30 presso la Sala Conferenze del Palazzo dei Portuali, con la lettura spettacolo dal titolo Italo a cura di Enrico Pompeo, Dario Gentili e Alessandro Brucioni, un viaggio nel mondo letterario di Calvino. Il secondo, domenica 3 dicembre alle 18.30 presso la Sala Conferenze del Palazzo dei Portuali con la lettura spettacolo dal titolo Tre amori difficili ispirato a la raccolta di racconti Gli amori difficili di Italo Calvino a cura di Adalgisa Vavassori.

Mentre, sabato 25 e domenica 26 novembre e sabato 2 e domenica 3 dicembre alle ore 10, il progetto speciale Calvino va in città. Quattro passeggiate letterarie attraverso la città sulle orme di Marcovaldo a cura di Enrico Pompeo e Michele Crestacci e in collaborazione con il Collettivo U. Un viaggio alla

ricerca della Natura nello spazio urbano. Le quattro passeggiate avranno itinerari diversi e si concluderanno con una colazione condivisa al termine del percorso. È necessaria la prenotazione scrivendo una mail a [email protected] indicando il giorno o i giorni in cui si vuole partecipare. A tutte le persone prenotate verrà comunicato per mail il luogo di ritrovo e consegnato un voucher per la consumazione della colazione nel bar di arrivo.

Inoltre venerdì 1 e sabato 2 dicembre l’ospitalità al’interno del DEEP festival del progetto LINEE CONTINUE – SULLA NOSTRA PELLE dell’associazione LU.MA.CA e dell’associazione Nina presso la strttura del Cisternino di Città. Progetto approvato con D.D.R 13511/23 con il contributo di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Toscana e con il partenariato di Capire un H e ANFFAS Onlus Livorno, il supporto di mowan teatro, Associazione Culturale SPAZIO, Belforte sas, La Casina di Alice sas, Haze, Immersiva Srl, Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti Onlus, Zona Distretto Livornese Azienda USL NordOvest, Comune di Livorno. Asa SpA e Geostudi Astier sono sponsor del progetto. Venerdì 1 dicembre alle ore 19.00 saranno realizzate le performance Pornodrama 2_concerto per corpi in ascolto di e con Giuseppe Comuniello e Camilla Guarino e subito a seguire alle 19.30 La fiamma resta accesa d i Davide Valrosso. Nel pomeriggio si terrà un laboratorio-incontro con il danzatore Giuseppe Comuniello alle ore ….

Mentre sabato 2 dicembre alle ore 17.00 si terrà un TALK sul tema danza e disabilità con Stefania De Paolo dottoranda in “Performance Studies and cultural industries” dell’University of Leeds, il coreografo Davide Valrosso, l’Assessore al Sociale – Comune di Livorno Andrea Raspanti, Piergiorgio Curti responsabile Oami Livorno e Valerio Vergili garante dei disabili di Livorno. A seguire alle 19.30 la performance Sulla nostra pelle – cinque gesti per il futuro d i Davide Valrosso con l’accompagnamento dal vivo del chitarrista Daniele Gherrino che renderà omaggio alla musica emozionale di Pietro Mascagni. Questi i costi degli spettacoli 13 euro intero (ridotto 10 euro) per ZERO, DUE O TRE COSE SU DI NOI – LA SORELLA DI GESU’ CRISTO, 10 euro intero (ridotto 7 euro) per SOLO JOSHUA SLOCUM – SULL’OCEANO – TRUCIOLI – BASTIANAZZO, 5 euro intero (ridotto 3 euro) per DISCORSO SUL MITO – ITALO – TRE AMORI DIFFICILI, PORNODRAMA 2, LA FIAMMA RESTA ACCESA, SULLA NOSTRA PELLE – cinque gesti per il futuro, 5 euro (comprensivi di colazione) per LE PASSEGGIATE LETTERARIE – CALVINO VA’ IN CITTA’.

Per info [email protected] per l’acquisto e prenotazione dei biglietti degli eventi al Cinema Teatro Quattro Mori e alla Sala Conferenze del Palazzo dei Portuali fare riferimento a orari della biglietteria del teatro Quattro Mori, per gli eventi al Cisternino di Città scrivere a [email protected]. I biglietti saranno disponibili anche la sera stessa degli eventi, salvo esaurimento dei posti in prevendita.

