Deep Love Factory per Effetto Venezia

Deep Love Factory replica il successo dell'anno passato per Effetto Venezia con tre dj set sul palco grande di Fortezza Nuova. Mercoledì 2 agosto, dalle 21 si alterneranno le consolle di Steady Stream, Thom Treud, Himiss

Deep Love Factory replica il successo dell’anno passato per Effetto Venezia con tre dj set sul palco grande di Fortezza Nuova. Mercoledì 2 agosto, dalle 21 si alterneranno le consolle di Steady Stream, Thom Treud, Himiss, per una serata all’insegna del divertimento.

Deep Love Factory nasce nel 2011 come un progetto di concezione indipendente e attento alle proposte musicali di diverse etichette. Dal timbro unico e inconfondibile, cerca costantemente nuove sperimentazioni, in un connubio di beat elettronici e selezionati sound strumentali e funky, ispirandosi alle atmosfere londinesi di Soho e di Brick Lane. Gabriele Carratori e Filippo Ascione, due dei tre fondatori, sono attualmente attivi nel collettivo come dj resident e proprietari del marchio. Spinti da una profonda passione per il clubbing e per la musica in generale, proseguono l’avventura di Deep Love Factory e organizzano da allora eventi molto frequentati, rivolti alla movida notturna del territorio e non solo.

Mercoledì 2 agosto | h 21 | Euro 11,50

https://www.instagram.com/deeplovefactory/?hl=it

https://deeplovefactory.it/unposted

Tel: 338 968 4585

