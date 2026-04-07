Defibrillatori nei cimiteri, il progetto di Socrem per la sicurezza dei cittadini

Dieci dispositivi salvavita in arrivo in altrettante strutture cittadine: consegna sabato 11 aprile con formazione dedicata in collaborazione con Svs

La Socrem Livorno, parallelamente alla promozione di eventi culturali, si dedica a progetti di forte impatto sociale, dedicati alla cittadinanza. Con il progetto Un defibrillatore un cimitero, che prevede la consegna di dieci defibrillatori in dieci strutture cimiteriali, vuole dare un concreto contributo alla sicurezza e alla salute dei cittadini livornesi.

La cerimonia di consegna si svolgerà sabato 11 Aprile alle ore 11.00 negli Uffici della Socrem in via Don Aldo Mei, 25.

Il progetto non consiste in una semplice distribuzione, ma ha previsto, in collaborazione con l’SVS un corso di addestramento portato avanti da Nicoletta Ferrari, volontaria dell’Svs e Francesco Cantini, Direttore SVS.

I defibrillatori saranno donati al Cimitero comunale della Cigna e di Antignano, al Cimitero della Misericordia, della Purificazione,di Salviano, di Montenero , di Santa Giulia, all’AAMPS di Coteto e alla So.crem stessa.

I defibrillatori rappresentano un salvavita molto importante, come hanno riportato anche recenti fatti di cronaca, sono presidi , che, correttamente usati consentono di affrontare emergenze cardiovascolari. Un servizio, che può far sentire più sicuri i cittadini che si recano in visita ai propri cari

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