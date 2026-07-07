Defilè d’estate in Fortezza Vecchia

Mercoledì 8 luglio alle 21.15 la scuola diretta da Valeria Delfino sarà protagonista nella Piazza della Cisterna con uno spettacolo che ripercorre due decenni di attività attraverso coreografie, musica e danza per tutte le età

Se nel mese di giugno le “Fantasie coreografiche d’estate”, promosse da Cronosax in collaborazione con il Teatro Salesiani, hanno impegnato in Fortezza Vecchia dodici scuole di Livorno e Collesalvetti, ancora per una sera la danza sarà la protagonista assoluta nella programmazione eventi del più antico fortilizio livornese: in Fortezza Vecchia mercoledi 8 luglio, alle 21,15, sul palco centrale allestito nella Piazza della Cisterna, si potrà nuovamente assaporare lo spettacolo fatto di tante coreografie, di giochi luce e di tanta musica.

A presentarsi domenica sera dinanzi al pubblico della Fortezza Vecchia saranno gli allievi della scuola Artedanza di via Grotta delle Fate, diretta da Valeria Delfino. Si chiamerà “Defilè d’estate” lo show che gli allievi della scuola ArteDanza porteranno in scena sul palco della Fortezza Vecchia, con coreografie della stessa Valeria Delfino, di Francesca Gianni, Lisa Anselmi, Lisa Brasile e Laurent Minatchy. Sarà un appuntamento in cui si intersecheranno balletti di ogni stile coreografico, dal classico all’hip-hop, al moderno ed al contemporaneo, accompagnato da brani e colonne sonore che hanno fatto la storia della musica internazionale, con pezzi anche recitati e con la partecipazione di allievi di ogni età e livello, dal gioco danza a chi sta studiando per diventare professionista.

Tra le altre, in scaletta, ci saranno anche tante coreografie presentate nel corso dei precedenti anni accademici, spesso apprezzate e premiate con borse di studio nazionali ed internazionali, assegnate in virtù degli ottimi livelli di preparazione di allieve ed allievi. In Fortezza Vecchia sarà sostanzialmente presentato un condensato di venti anni di attività vissuti tra stage, rassegne, saggi, concorsi, con uno sguardo al recente saggio “Ciak…si danza” dedicato al cinema. Sarà una vera e propria festa in danza per i tantissimi ballerini che hanno fatto parte in tutti questi anni della grande famiglia ArteDanza,

Per assistere al “Defilè d’estate”di danza si potrà accedere in Fortezza Vecchia esclusivamente dal Varco Fortezza. Prevendita attiva presso la Fortezza martedi e mercoledi in orario 16-19. Mercoledi, giorno dello spettacolo, la biglietteria serale sarà aperta dalle 20,00. L’ingresso del pubblico avverrà solo al termine delle prove. delle coreografie.

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