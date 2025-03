Degustazione di schiacciata livornese alla Pasticceria Cristiani

La Pasticceria Cristiani aderisce alle Giornate Europee dei Mestieri d’Arte (31 marzo-6 aprile) proponendo il 31 marzo e 1 aprile (dalle 17.00 alle 20.00) una degustazione della schiacciata livornese. “Siamo fieri che Sergio sia in rappresentanza della nostra città come Maestro pasticcere in Artex”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©