Degustibus, ultimo appuntamento tra visita guidata e concerto al tramonto

Sabato 23 maggio si chiude il programma di iniziative culturali e creative nella suggestiva cornice della miniera di Montecatini Val di Cecina, con visita guidata, concerto “Sunset for sax and piano” e brindisi finale. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria tramite il link in fondo all'articolo

Sabato 23 maggio ultimo appuntamento del programma Degustibus, un calendario di iniziative di carattere culturale e creativo presso la miniera di Montecatini val di Cecina. Conosciuta anche come Miniera di Caporciano, è uno dei più importanti siti di archeologia industriale della Toscana. Nel XIX secolo fu considerata la più importante miniera di rame d’Europa e diede origine alla celebre società “Montecatini”, poi confluita nella Montedison. Sabato 23 maggio sarà protagonista la musica con il concerto dal titolo “Sunset for sax and piano”: la pianista Scilla Lenzi e la sassofonista Fiorenza Messicani, musiciste che collaborano con formazioni cameristiche in ambito nazionale, proporranno un vasto repertorio di colonne sonore e brani tra i più celebri.

Programma della giornata

Ore 16.30 ritrovo per una breve visita guidata della miniera

Ore 17.30 sala calderai. Concerto “Sunset for sax and piano”

A seguire brindisi per tutti i partecipanti.

Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria anticipata online al seguente https://www.museodelleminieremontecatini.it/prenota-online/degustibus/

Oppure contattare la segreteria della miniera tel.0588/31026 mail [email protected]

Iniziativa promossa da Centro Artistico il Grattacielo in collaborazione con coop.itinera e Comune di Montecatini val di Cecina.

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