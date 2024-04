Destini imperfetti, il nuovo libro di Simona Mancusi

Esce il 24 aprile “Destini imperfetti”, il nuovo romanzo di Simona Mancusi, autrice lucana residente ormai da molti anni a Livorno. Il libro fa parte della collana Young adult della casa editrice Pav Edizioni e sarà presente al Salone internazionale di Torino dal 9 all’13 maggio.

Nel 2022, sempre con la Pav Edizioni, Simona Mancusi ha pubblicato il suo primo romanzo “Al di là delle nuvole”. Attualmente collabora, in maniera occasionale, con una nota rivista italiana e lavora in una scuola livornese. “Destini imperfetti” è un romance a due voci che narra la storia di Laura e Francesco. I due protagonisti, si innamorano quando sono entrambi poco più che adolescenti e diventano grandi insieme, immaginando che il loro amore durerà in eterno. Con il tempo, però, qualcosa in Laura cambia. Se per Francesco lei continua a essere il suo tutto, per Laura, a volte, Francesco è un limite e quella promessa per sempre appare quasi un’eco che si disperde nel vuoto. Amarsi significa camminare insieme mantenendo sempre lo stesso passo? La vita talvolta intreccia destini imperfetti e rivela che i rapporti umani non sempre sono perfetti.

Condividi:

Riproduzione riservata ©