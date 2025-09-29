Di Palma vince il contest di scrittura creativa “Nuvole di Carta”

Al centro della foto con in jeans e camicia bianca lo scrittore Giuseppe Di Palma

Il concorso ha visto la partecipazione di decine di autori e autrici provenienti da tutta Italia. La giuria ha selezionato i testi più originali, coerenti con il tema e capaci di trasmettere emozioni forti. Lo scrittore livornese ha vinto con il manoscritto "A mano libera"

C’è anche Livorno sul podio più alto del concorso nazionale di scrittura creativa Nuvole di Carta, promosso dal festival Piossasco Giochi e Fumetti 2025. Nella categoria Adulti, infatti, a trionfare è stato il livornese Giuseppe Di Palma (già vincitore lo scorso anno del premio letterario di Sestri Levante), premiato con il primo posto grazie al racconto A Mano Libera.

Per lui il riconoscimento più prestigioso: un abbonamento valido per i cinque giorni del Salone internazionale del Libro di Torino 2026. Una grande soddisfazione personale e, al tempo stesso, un motivo d’orgoglio per la città.

Nella categoria Adulti, alle spalle di Di Palma, si sono classificati:

Paolo Fontana , secondo con Scacco al Re,

Matteo Buscemi, terzo con Quando la libertà è un Gioco.

Sono stati inoltre segnalati altri sette finalisti che hanno completato la top ten: Edoardo Coppi, Graziano Aldrovandi, Fernando Camilleri, Ilaria Preste, Gianluca Bombara, Edoardo Maglio e Sarah Coppola.

Accanto alla sezione dedicata agli adulti, quest’anno il concorso ha introdotto anche il Premio Speciale Giovani Autori (Under 20), che ha visto vincere Marcello Lavagno con Sarò ancora qui, seguito da Greta Lafisco (Il quaderno) e dalle terze classificate a pari merito Alessandra Pagnone (Paladini della libertà) e Loredana Taliano (Un’avventura tra sogni e guerra).

La cerimonia di premiazione, che verrà diffusa prossimamente anche in video, ha confermato il successo di Nuvole di Carta, un progetto capace di dare spazio e voce alla creatività, alla scrittura e alla fantasia di grandi e giovani autori.

