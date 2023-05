Dialogo Aperto, mostra su Renato Natali e Giovanni March

Sabato 6 maggio alle ore 17.30 la Galleria Le Stanze inaugura, in via Roma 92/a, la mostra Dialogo Aperto -Il paesaggio nella pittura labronica tra Renato Natali e Giovanni March. Il paesaggio è il tema di questo dialogo, appuntamento primaverile con l’arte; tra Renato Natali e Giovanni March, le due coordinate concettuali alle quali facciamo riferimento, partendo dagli inizi del ‘900 per arrivare agli anni ’60, lasso di tempo entro il quale altri artisti entrano in scena con le loro personali espressioni paesaggistiche.

6 maggio- 17 giugno 2023

Dal lunedì al sabato: 9.00-12.30/16.30-19.30

www.gallerialestanze.it

[email protected]

ed inoltre

Fabio Leonardi Illustratore della Commedia– In mostra opere grafiche che raffigurano episodi tratti dai Canti della Divina Commedia, riguardanti le tre cantiche. Fabio Leonardi si proietta con la sua opera grafica nelle difficili e profonde tematiche che la Commedia di Dante suggerisce e lo fa con sagacia e personalità. Uno stile, il suo, che racchiude in sé i movimenti pittorici più importanti del Novecento, dal futurismo al cubismo ed oltre e li trascina nel nuovo millennio.

