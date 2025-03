Diamo i numeri, secondo appuntamento al Museo di Storia

Mercoledì 12 marzo il professor Mauro Sassetti condurrà il pubblico nella seconda parte del viaggio che, partito dalla storia dei numeri nella preistoria, approderà in questa seconda conferenza alla Grecia, all’Egitto e fino alla lontana India

Ancora aria di numeri e di matematica si diffonderà tra le mura dell’Auditorium G. Kutufà del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo mercoledì 12 marzo alle ore 16:30 grazie al professor Mauro Sassetti. In questo secondo incontro del ciclo di conferenze dal titolo: “Diamo i numeri” e con il sottotitolo affascinante “Breve viaggio attorno ai numeri”, l’illustre accademico Mauro Sassetti condurrà il pubblico nella seconda parte del viaggio che, partito dalla storia dei numeri nella preistoria, approderà in questa seconda conferenza alla Grecia, all’Egitto e fino alla lontana India.

Prof. Mauro Sassetti

maturità scientifica – Liceo F.Enriques , Livorno, 1969

laurea in Matematica – Università di Pisa , 1973

Esperienza lavorativa: professore associato di Istituzioni di Matematiche presso l’Università di Pisa dal 1982 al 2020, attualmente in pensione. Attività di ricerca con produzione di pubblicazioni a tema fisico-matematico. Attività didattica in vari corsi di Laurea presso l’Università di Pisa (Matematica, Fisica, Informatica, Chimica, Ingegneria, Economia , Biologia). L’attività è proseguita anche dopo la messa in quiescenza con la pubblicazione di libri su argomenti matematici, Algebra lineare, Funzione di una variabile reale. Calcolo: parte prima (Calcolo differenziale) e parte seconda (Calcolo integrale). Appuntamento, quest’ultimo, da non perdere! Ci vediamo quindi mercoledì 12 marzo alle ore 16:30 al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo in via Roma 234. Non mancate!

Ingresso libero

Per informazioni:

Segreteria del Museo

[email protected]

tel. 0586/266711 oppure 0586/266758

lun – mer – ven ore 9-13

mar – gio ore 9-13 e ore 15-18

Condividi:

Riproduzione riservata ©