“Diavoli di sabbia” di Elvira Seminara alle Cicale Operose

Giovedì 30 marzo alle 18,30 Elvira Seminara presenta alle Cicale Operose di corso Amedeo 101, Diavoli di sabbia (Giulio Einaudi Editore, 2022); Leonora Carrington (Giulio Perrone Editore, 2022). Maristella (associazione Le Cicale Operose) dialoga con l’autrice.

Diavoli di sabbia :“(…) Una notte, dopo un’accesa discussione, Rodolfo si chiude in una stanza nella casa di Dora per non uscirne più. Indecisa se ignorarlo o chiamare la polizia, lei ne parla all’amica Manuela, che poi torna a casa e si confida con Livio, che poi si precipita dal fratello Tommaso in ospedale, che poi telefona al fidanzato Samuele, che poi riceve una strana proposta da una cliente, che poi… Elvira Seminara dà vita a una struttura originalissima e vertiginosa, un susseguirsi di dialoghi che fanno il girotondo, dove i personaggi e il lettore rimbalzano da un ruolo all’altro, da un inciampo al successivo, senza mai fondersi né perdersi davvero. Siamo dialogo incessante, sempre in relazione con qualcun altro, anelli malfermi e lucidi di un interminabile giro di parole. E poi siamo diavoli di sabbia, violenti e fragili: ci solleviamo nel vento pronti a graffiare.” (Fonte: Giulio Einaudi Editore)

Leonora Carrington: “Pittrice, scrittrice, scultrice, creatura surreale. Per parlare di Leonora Carrington è bene rinunciare a ogni pretesa di etichetta e definizione. La sua vita – iniziata il 6 aprile 1917 nella contea inglese del Lancashire – è essa stessa un romanzo, tra l’infanzia ricca e insofferente in una villa gotica e le espulsioni dai collegi, le fughe e l’amore con Max Ernst, i soggiorni a Parigi e New York, il manicomio e la sua seconda vita, lunga quasi settant’anni, in Messico. Impossibile fermarla in un fotogramma, lei debordante e autarchica, in ogni età c’era già tutta: è già lei a sette anni, e a ventisei si sente vecchia. Sciamana geniale che conversò alla pari con astri e divinità, fantasmi e miti, avi e contemporanei, sempre in bilico tra gioco e delirio, sfida e abbandono. Alla ricerca – sempre – del segno esatto dentro la visione. Elvira Seminara accompagna sull’orlo Leonora Carrington, sino al baratro, ne segue lo sguardo cupo e incantato sul mondo, ne scruta le impronte magiche sulle tele, sulla pagina, sulla vita. La scrittrice catanese la evoca con la forza funambolica della sua scrittura rendendola viva e presente.(…)”. (Fonte: Giulio Perrone Editore)

Elvira Seminara è giornalista professionista e scrittrice. Redattrice nel quotidiano La Sicilia, collabora attualmente con l’Espresso. Tra i suoi romanzi, tradotti in diversi Paesi: L’indecenza (Mondadori, 2008); I racconti del parrucchiere (Gaffi Editore, 2009); Scusate la polvere (nottetempo, 2011); La penultima fine del mondo (nottetempo, 2013); Atlante degli abiti smessi (Einaudi, 2015); I segreti del giovedì sera (Einaudi, 2020); Diavoli di sabbia (Giulio Einaudi, 2022); Leonora Carrington (Giulio Perrone Editore, 2022).

Vi aspettiamo nella sede dell’associazione Le Cicale Operose, c.so Amedeo, 101 Livorno. Evento riservato alle socie e ai soci. Per prenotare tessera e evento: 3472993159 (messaggio whatsapp) oppure [email protected]

