Dibattito aperto “Le cose che abbiamo in comune. Dai centri sociali per anziani alle case di quartiere”

Organizzata presso il Centro Anziani Mencacci in viale Carducci 12 a Livorno. All’incontro seguirà, alle 20.30, una cena aperta a tutti con prenotazione ai numeri 348-0683958 e 328-1542985

Si terrà venerdì 4 ottobre alle 18.30 il dibattito organizzato dalla forza politica Livorno Civica che avrà come relatori Libera Camici, vicesindaca con delega ai Consigli di zona, partecipazione, decentramento e promozione dei quartieri e Andrea Raspanti, assessore alle politiche per la coesione sociale e terzo settore.

Organizzata presso il Centro Anziani Mencacci in Viale Carducci 12 a Livorno, il titolo dell’iniziativa è “Le cose che abbiamo in comune. Dai Centri sociali per anziani alle Case di Quartiere”.

I Centri Sociali Anziani nascono dall’esigenza di dare un servizio di utilità sociale, soprattutto nei quartieri dove le opportunità di aggregazione sono più carenti. Sono luoghi d’incontro e di attività destinati agli anziani e gestiti dagli anziani stessi, ma aperti a tutti i cittadini.

A Livorno abbiamo molte strutture, dieci in tutto, per cui è in corso l’aggiornamento delle convenzioni di affidamento e su cui vorremmo aprire un dibattito per trovare insieme nuove modalità di condivisione con i residenti ed i quartieri, nuovi punti di incontro per far crescere i consigli di quartiere ed aprire queste strutture ad una socialità dedicata agli anziani ma non solo, anche alle attività dei neonati Consigli di zona.

L’idea è “rispondere alle nuove esigenze dei cittadini nel segno del welfare di comunità”. Auspichiamo che il percorso da condividere con i quartieri, i consigli ed il terzo settore possa definire nuove convenzioni che oggi sono in fase di rinnovo. Auspichiamo che sia valorizzato il ruolo degli attuali gestori, anche per la “riprogettazione”.

L’obiettivo è valorizzare il patrimonio rappresentato dai centri sociali per anziani, salvaguardando i valori e le energie più vitali. Importante aprire ai nuovi bisogni ed alle risorse della società, aprendo a tutte le fasce di età e alle diverse realtà sociali della città, dove possibile. C’è sempre più bisogno di spazi che connettano i giovani con gli anziani, che facilitino l’incontro tra i cittadini, che diano vita ai territori. Spazi aperti, flessibili, a disposizione di più realtà, nei quali sperimentare forme di gestione collaborative.

