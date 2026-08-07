Dieci giorni di rock e street food, alla Rotonda torna il Food Rock Festival

Dal 7 al 16 agosto la settima edizione della manifestazione organizzata da Claps Eventi porterà sul lungomare livornese concerti, tribute band, artisti emergenti, food truck e stand enogastronomici. Tra gli ospiti anche Motta e la finale Centro Italia di Sanremo Rock & Trend

di Giulia Bellaveglia

Da venerdì 7 a domenica 16 agosto torna alla Rotonda d’Ardenza il “Food Rock Festival”, giunto alla sua settima edizione. La manifestazione, organizzata da Claps Eventi con il patrocinio del Comune di Livorno, per dieci giorni trasformerà la piazza in un grande villaggio dedicato al gusto e alla musica. L’area food, curata da Labronica Eventi, ospiterà food truck e stand enogastronomici provenienti da tutta Italia e dal territorio, con un’offerta che spazia dalla tradizione livornese e toscana allo street food internazionale e alle proposte gourmet. Sul palco si alterneranno gruppi emergenti, tribute band di rilievo nazionale e artisti affermati del panorama rock e indie. L’ingresso alla manifestazione, aperta dalle ore 18, è gratuito, così come tutti gli spettacoli delle 21.30, ad eccezione del concerto di Motta, in programma martedì 11 agosto. “La scelta del luogo non è casuale – dice Piero Ciantelli di Claps Eventi –. Questo luogo rappresenta l’anima estiva di Livorno e vogliamo che sia anche un’occasione di promozione turistica, aggregazione e valorizzazione del territorio”.

Il programma prenderà il via venerdì 7 agosto con il tributo a Franco Battiato “Battito Battiato”, preceduto dagli Eclettica. Sabato 8 agosto andranno in scena gli Acidi, tribute band degli AC/DC, insieme a Jaime Dolce’s e Innersole. Domenica 9 spazio ai Mechanical Heafs, ai Namida e agli Eurosmith. Lunedì 10 agosto sarà la volta degli Eclipses, tribute band dei Pink Floyd, con l’apertura affidata all’Andrea Belfiori Band. Martedì 11 agosto, in collaborazione con Rotonda 31, arriverà Motta con una delle tappe del suo tour. Mercoledì 12 agosto protagonista il rap rock con Magic Mush, Michael Pérez e Fra-Bolo. Giovedì 13 il palco sarà dedicato al rock metal con Dirty Blade, Diasenera e Damage Inc. Venerdì 14 spazio ai Chupakabras e agli Orion, mentre per Ferragosto chiusura musicale con Death of the Villains, The Sinners e il concerto di Pino Scotto. Domenica 16 agosto la kermesse ospiterà la finale Centro Italia di Sanremo Rock & Trend, che designerà gli artisti ammessi alla finalissima del 12 settembre al Teatro Ariston di Sanremo.

“Un cartellone di qualità – afferma l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo – e una collaborazione più che positiva tra le realtà della Rotonda. Un festival che rientra nel progetto dell’’Estate più lunga del mondo’ e contribuisce, insieme al resto, alla crescita dell’attrattività turistica della città”.

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