Dieci progetti artistici per gli Hangar Creativi

Venerdì 27 novembre l'inaugurazione di Hangar Factory, il contest promosso da Coop Itinera e Coop Brikke Brakke. Le opere saranno visitabili fino al 10 gennaio: l'arte diventa protagonista della rigenerazione urbana e di una nuova identità collettiva

L’arte come strumento di rigenerazione urbana, di partecipazione e di costruzione di una nuova identità collettiva. È questa l’idea alla base di Hangar Factory, il contest artistico site-specific realizzato da Coop Itinera, con Marco Giovannetti, e Coop Brikke Brakke, con Riccardo Bargellini, nell’ambito del più ampio progetto degli usi transitori degli Hangar Creativi di Livorno. Venerdì 27 novembre 2026, alle ore 18.00, agli Hangar Creativi di via Carlo Meyer, saranno presentati al pubblico i dieci progetti artistici selezionati, esito di un percorso che ha coinvolto artisti, creativi e collettivi chiamati a interpretare gli spazi degli ex depositi ATL, contribuendo concretamente alla loro trasformazione.

Un progetto artistico all’interno di un processo di rigenerazione culturale

Hangar Factory si inserisce nel percorso sperimentale degli usi transitori degli Hangar Creativi, promosso dal Comune di Livorno nell’ambito del PR FSE+ Toscana 2021–2027 e realizzato attraverso il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, con la Cooperativa Itinera in qualità di capofila del raggruppamento. Una progettualità che non si limita alla riapertura e alla fruizione temporanea di uno spazio urbano, ma intende sperimentare nuove modalità di utilizzo, animazione e gestione dei luoghi della cultura, valorizzandone la funzione sociale e la capacità di generare relazioni, opportunità e partecipazione. L’obiettivo è fare degli Hangar un luogo non soltanto destinato a ospitare iniziative ed eventi, ma uno spazio generativo, aperto alle energie creative del territorio, nel quale produzione culturale, protagonismo giovanile, aggregazione e welfare culturale possano dialogare e svilupparsi attraverso esperienze concrete. La sperimentazione degli usi transitori rappresenta, in questo senso, un’opportunità per costruire progressivamente la vocazione degli Hangar, attraverso il coinvolgimento diretto delle realtà culturali, degli artisti, delle associazioni e dei cittadini, contribuendo a definire le prospettive future di questo importante spazio della città.

L’arte come strumento di trasformazione degli spazi

È proprio all’interno di questa visione che nasce Hangar Factory: non una semplice esposizione di opere d’arte, ma un’esperienza di produzione artistica strettamente connessa ai luoghi, alla loro storia e alle loro prospettive future. Il contest, rivolto ad artiste e artisti, creative e creativi, gruppi e collettivi, ha riservato particolare attenzione alla partecipazione dei giovani under 35 e alle proposte capaci di promuovere il lavoro collettivo e intergenerazionale, favorendo l’incontro tra sensibilità, linguaggi ed esperienze differenti. Le dieci proposte selezionate sono state concepite in dialogo diretto con gli Hangar, con la loro particolare architettura industriale, con la memoria degli ex depositi ATL e con la loro nuova destinazione di luogo aperto alla cultura, alla socialità e alla partecipazione. Attraverso linguaggi e forme espressive differenti, gli interventi artistici coniugano ricerca estetica, sperimentazione e dimensione funzionale, contribuendo a caratterizzare gli ambienti e a immaginarne nuove possibilità di utilizzo. Gli Hangar diventano così un vero e proprio laboratorio condiviso di produzione artistica: un luogo in cui progettare, sperimentare, costruire, assemblare e confrontarsi, nel quale il processo creativo assume un valore altrettanto significativo rispetto al risultato finale. Gli artisti non sono stati chiamati semplicemente a esporre le proprie opere, ma a partecipare alla costruzione dell’identità di uno spazio culturale in evoluzione, lasciando un segno del proprio passaggio e contribuendo a definirne il carattere e la riconoscibilità. Il percorso, curato e coordinato da Marco Giovannetti per Coop Itinera e Riccardo Bargellini per Coop Brikke Brakke, ha accompagnato gli artisti in tutte le fasi del progetto: dalla promozione della call ai sopralluoghi, dalla selezione delle proposte al supporto nella produzione e nell’allestimento, fino alla presentazione pubblica delle opere.

Un percorso aperto alla città

L’inaugurazione del 27 novembre rappresenta non soltanto il momento conclusivo del lavoro di produzione artistica, ma anche l’avvio di una nuova fase di condivisione con la città. Le opere saranno esposte e visitabili dal pubblico dal 27 novembre 2026 al 10 gennaio 2027, negli orari di apertura degli Hangar Creativi, consultabili attraverso i canali social ufficiali. Nel corso del periodo espositivo saranno inoltre organizzati momenti di incontro con gli artisti, per approfondire i progetti, conoscere i processi creativi e favorire il dialogo con il pubblico. Hangar Factory rappresenta un primo importante tassello nella costruzione di un’identità culturale degli Hangar che non sia definita a priori, ma che si sviluppi progressivamente attraverso il contributo di chi li attraversa, li vive e partecipa alla loro trasformazione. Uno spazio da abitare, interpretare e costruire insieme, nel quale la cultura non sia soltanto qualcosa da fruire, ma un’esperienza da condividere e un’opportunità per essere protagonisti del cambiamento.

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