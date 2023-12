Diecimila euro per la Fondazione Casa Papa Francesco

La si definisce “Sostenibilità Sociale”, ovvero la crescente capacità e volontà delle aziende di entrare in contatto diretto con i territori e le comunità in cui operano. Sostenendo il welfare interno del proprio personale, ma anche e soprattutto, all’esterno, quel terzo settore, animato dal volontariato e dalla solidarietà attiva dei cittadini, che s’impegna quotidianamente nell’integrazione della parte più debole della società.

Una sensibilità crescente che si traduce in un aumento degli investimenti in buone pratiche da parte delle aziende nei loro territori.

Anche a Livorno, un passo alla volta, il contagio virtuoso del fenomeno sta crescendo, come testimonia anche l’appuntamento fissato per mercoledì prossimo, 20 dicembre, alle ore 15,30 nell’atrio centrale della sede di Banco BPM di piazza Grande.

Alla presenza di Marco Valori, responsabile della Direzione Territoriale Tirrenica, e di Samuele Picchioni, responsabile dell’Area Livorno-Grosseto, l’istituto di credito consegnerà nelle mani di Suor Raffaella una donazione di 10mila euro destinata a Casa Papa Francesco, la casa famiglia che, dal 2015, opera sul nostro territorio accogliendo e accompagnando per un tratto della loro vita minori soli, da zero a 16 anni. A loro ogni giorno vengono garantite la cura, l’amore e l’educazione necessari alla loro crescita, curando i particolari e puntando sulla “bellezza” come linguaggio universale in grado di generare il desiderio di una vita sana e spesa per il bene.

“Siamo molti felici e grati per questo dono che rappresenta un prezioso sostengo a favore dei bambini – spiega suor Raffaella – Casa Papa Francesco è un piccolo paradiso immerso nel verde, dove si vive la fraternità a partire dai più piccoli. Con la loro semplicità e la loro capacità di stupirsi ci richiamano continuamente a ciò che conta nella vita, a non lasciarsi abbattere nelle difficoltà e a saper rinascere, giorno dopo giorno. Credo che questo sia un bel messaggio per tutti noi in questo Natale”.

“Per Banco BPM, oltre che un dovere, è un grande onore poter contribuire con questo gesto all’attività di un’istituzione così importante come Casa Papa Francesco, che con la sua opera aiuta quella parte di popolazione inevitabilmente più fragile, i più piccoli, e di cui tutti noi dobbiamo prenderci cura – commenta Marco Valori – Questi, peraltro, sono giorni particolari dove la sensibilità generale su questi temi risulta amplificata, ma è importante che l’aiuto verso questo tipo di realtà prosegua anche nel corso di tutto l’anno. Ed è anche per questo che la nostra banca, da sempre vicina ai territori di riferimento, continuerà a supportare istituzioni come questa, vicine a chi ne ha più bisogno”.

All’evento partecipano anche i ragazzi di Casa Papa Francesco per vivere tutti insieme il canto natalizio di ringraziamento.

