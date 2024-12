“Difendersi con la Vitamina D”, la conferenza del dottor Giordo

“Difendersi con le vitamine D e C Inoltre Le malattie autoimmuni, piaga del nostro tempo”. E’ questo il titolo della conferenza che giovedì 5 dicembre si terrà alle 18 a Livorno nei locali de “La Coccinella Natural Food” in via dell’Eremo 8.

Protagonista di questo incontro il dottor Paolo Giordo un esperto per la cura e la diagnosi di malattie funzionali, malattie d’organo, autoimmuni, cardiovascolari, neurologiche, degenerative e psichiche. A seguire, dopo la conferenza alle 20 ci sarà un apericena.

Paolo Giordo laureato in Medicina e Chirurgia e in filosofia, esercita la professione bell’ambito delle Mnc ( medicine non convenzionali). Nell’incontro di giovedi 5 dicembre parlerà della vitamina D, considerata come la vera e proprio regina del sistema immunitario.

Nel suo libro dedicato ad approfondire proprio le virtù della vitamina D, Paolo Giordo con un linguaggio semplice e facilmente comprensibile, dimostra il ruolo della vitamnina D come efficace strumento di prevenzione; dalle malattie autoimmuni ad alcune tipologie di carcinoma, dalle più comuni influenze ad alcuni stati depressivi.

Anche l’attenzione alla dieta, una corretta esposizione al sole e la scelta dei giusti integratori alimentari sono tre semplici passi per occuparsi in modo attivo della propria salute.

Si parla dunque anche di corretta alimentazione, questo giovedì pomeriggio e a seguire dell’incontro ci sarà un apericena solo su prenotazione ai numeri: 335.5930303 – 3383451520

Appuntamento giovedì 5 dicembre alle 18 in via dell’Eremo 8 a Livorno

