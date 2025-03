Diocesi e Caritas presentano le iniziative per la Quaresima 2025

di Martina Romeo

Presentate in Vescovado le iniziative previste a Livorno per il periodo di Quaresima 2025. Come spiegato dal direttore della Fondazione Caritas, Guido de Nicolais, le attività si articoleranno in tre ambiti: sanitario, servizi al cittadino e carcerario. “Per quanto riguarda l’ambito sanitario verrà istituito un ambulatorio mobile per offrire ascolto e orientamento sanitario alle persone incontrate in strada, svolti anche grazie alla collaborazione del CISOM. Le attività saranno supportate da un’auto medica, al cui interno sarà presente un servizio di medicheria e grazie alla quale sarà possibile effettuare diverse prestazioni mediche, da quelle semplici a quelle più complesse, tutte gestite dal dottor Farneti, che ringraziamo”. Ci sarà poi una attività di orientamento al Villaggio della Carità tramite uno sportello sanitario ad accesso libero. “Per quanto riguarda i servizi al cittadino – ha proseguito il direttore della Fondazione Caritas – avvieremo, in collaborazione con ACLI, uno sportello di informazione e consulenze al cittadino. Con questi sportelli realizzeremo un sostegno attivo alla vita dell’individuo, un importante segno di vicinanza e risposta ai bisogni di coloro che abitano distanti da servizi come Patronato e Caf”. L’ambito carcerario è un progetto a cui sia il vescovo sia Caritas tengono molto: “Vorremmo far partire un micro progetto sull’isola di Gorgona, in collaborazione con Le Sughere, mirato allo sviluppo di produzioni agricole di nicchia sull’isola in modo da offrire strumenti e competenze ai detenuti per il loro futuro reinserimento sociale”. Ma queste non saranno le uniche iniziative legate alla Quaresima. “La prima domenica di Quaresima sarà una giornata di preghiera per i detenuti con la speranza di superare i pregiudizi che coinvolgono gli stessi. È necessario agevolare la permanenza in carcere e, per le giornate più calde, abbiamo in progetto l’installazione di ventilatori a parete che rispettino tutte le norme delle case circondariali” è intervenuto il vescovo. I ventilatori saranno acquistabili in negozi convenzionati e/o sarà possibile aderire al progetto lasciando un’offerta sull’IBAN indicato nell’opuscolo, specificando in causale “ventilatori”. Gli altri incontri: sabato 29 marzo si terrà al Santuario di Montenero, alle ore 9, il Convegno di Quaresima “Una giustizia piena di Speranza” dove interverranno il cappellano regionale delle carceri, il cappellano delle Sughere e di Gorgona, ed esperti in giustizia riparativa; durante la quarta domenica di quaresima, invece, si terrà la raccolta per l’emporio solidale”. “I progetti aiuteranno una fetta di popolazione caratterizzata da una condizione di fragilità e marginalità multipla – ha concluso il vescovo Giusti – la povertà non è solo quella economica, ma può essere anche sociale, giuridica, abitativa o relazionale. È importante cercare di aiutare il più possibile”.

