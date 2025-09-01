Disco Rout ai Magazzini Generali, parte la nuova rassegna musicale

Un collettivo di tre ragazzi lancia a Livorno un nuovo progetto dedicato alla sperimentazione musicale. Location d’eccezione: i Magazzini Generali, polo delle culture contemporanee sorto da un ex deposito merci del 1918.Venerdì 5 settembre l’opening night con WOW, Apples & The Midnight Fluffies e il dj set di Ines Felicienne

Prende il via a Livorno una nuova rassegna musicale pensata per portare in città sonorità e linguaggi artistici diversi dal solito circuito. A organizzarla è un collettivo di tre ragazzi che già in passato aveva contribuito ad aprire spazi inediti alla musica, come la Sala degli Archi della Fortezza, rimasta a lungo chiusa e riaperta proprio grazie a eventi di musica elettronica.

Il nuovo progetto, sostenuto da Fondazione Magazzini Generali e Carico Massimo, punta a creare uno spazio di sperimentazione e ricerca contemporanea, con una piccola panoramica musicale che, attraverso sei artisti, saprà parlare a pubblici diversi.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 5 settembre ai Magazzini Generali (via della Cinta Esterna 48/50), complesso industriale sorto nel 1918 come deposito merci e oggi rinato come polo delle culture contemporanee.

Il programma della serata – WOW (Roma): il duo formato da China e Leo, attivo dal 2009, porterà a Livorno un pop lo-fi intriso di psichedelia e romanticismo esistenzialista. Dopo gli esordi in inglese, con l’album Amore (2014) hanno trovato la propria cifra stilistica, evocando l’età d’oro della canzone italiana. I loro brani sono inni all’amore e ai rapporti umani, sospesi tra dolcezza e disincanto.

Apples & The Midnight Fluffies (Lucca): nato come progetto personale nel 2023, Apples è un cantautore italo-australiano che unisce malinconia mediterranea e leggerezza oceanica. Il debutto Love Songs I’ve Written for You è un inno estivo all’amore incondizionato. Sul palco sarà accompagnato dai Midnight Fluffies, band che contribuisce a creare un universo musicale intimo e senza filtri.

DJ set di Ines Felicienne: a seguire, un viaggio onirico e pulsante tra psichedelia, break, acid, electro, disco e post-punk.

Orari – Apertura porte: ore 20.30

Inizio live: ore 21.45

L’ingresso ai Magazzini Generali segna così l’opening night di “DISCOROUT”, un percorso che punta a dare spazio alla musica contemporanea e a nuove forme di espressione artistica.

