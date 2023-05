“Discriminazione di Stato. I diritti delle persone LGBTQIA+ in Italia”

Venerdì 5 maggio alle ore 21, presso la Sala auditorium “Pamela Ognissanti” in via P.Gobetti 11, si terrà una iniziativa pubblica organizzata da Arcigay Livorno intitolata “Discriminazione di Stato. I diritti delle persone LGBTQIA+ in Italia”.

L’evento è rivolto alla cittadinanza, alle istituzioni e alle associazioni locali e i temi trattati saranno quelli delle famiglie arcobaleno e omogenitoriali, della comunità transgender e delle istanze e rivendicazioni più recenti del movimento LGBTQIA+ italiano.

La serata, moderata dalla presidente di Arcigay Livorno Martina Cardamone, prevederà l’intervento di diversi relatori e relatrici:

– Alessandra Nardini, assessora all’Istruzione, alle Pari Opportunità e all’Attuazione della della LR 63 del 2004 Regione Toscana

– Andrea Raspanti, assessore al Sociale e ai Diritti del Comune di Livorno

– Federica Tempori, avvocata Rete Lenford e Famiglie Arcobaleno

– Egon Botteghi, attivista delle associazioni Rete Genitori Rainbow e Friendli

– Rita Rabuzzi, vice presidente Agedo Livorno Toscana

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Livorno.

