Disegno en plein air alle scuole Benci

Giovedì 6 marzo dalle 16.30 alle 18.30 primo appuntamento per esplorare e rappresentare artisticamente il paesaggio urbano di Livorno insieme ad un giovane artista della nostra città

Alle scuola Benci, via Bernardina 35 Livorno, via ad un workshop gratuito è aperto a tutti gli appassionati e neofiti di disegno e pittura, non sono richieste competenze specifiche. Giovedì 6 marzo dalle 16.30 alle 18.30 primo appuntamento per esplorare e rappresentare artisticamente il paesaggio urbano di Livorno insieme ad un giovane artista della nostra città. L’incontro, a cui seguiranno altri due appuntamenti (giovedì 20 marzo e giovedì 3 aprile sempre dalle 16.30 alle 18.30) consentirà ad i partecipanti di apprendere alcune tecniche di base per raccontare il nostro territorio attraverso l’arte.

Materiale necessario da portare: blocco da disegno semplice Lapis HB-2B-5B e gomma pane.

L’incontro è a cura di Fabio Leonardi, pittore, scultore, scenografo, illustratore e grafico. Formato all’Istituto d’Arte di Pisa, successivamente ha frequentato L’Accademia delle belle Arti a Firenze si è laureato in pittura alla facoltà di Carrara. Uno dei suoi obiettivi scolastici da trasmettere ai propri alunni è abituare la persona stessa a ritrovare la bellezza di osservare il mondo, la quotidianità e tutto ciò che ci circonda.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del programma di incontri aperti alla cittadinanza “La scuola polo culturale” azione del progetto Una scuola molte culture una comunità progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

L’iniziativa è gratuita e si rivolge a giovani ed adulti

Per ulteriori informazioni: [email protected]

