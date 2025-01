Disfida a colpi di vernacolo tra Pisa e Livorno

Lunedì 6 gennaio con inizio alle ore 17,15 al Teatro dell’Ordigno di Vada. Per Pisa si esibiranno Lorenzo Gremigni, Leonardo Ferri e Fabiano Cambule. I "cugini" livornesi saranno Aldo Corsi, Franco Bocci e Enrico Faggioni

Una vera disfida tra Pisa e Livorno, come ai tempi antichi, ma solo a colpi di risate si terrà lunedì 6 gennaio con inizio alle ore 17,15 al Teatro dell’Ordigno di Vada per il tradizionale spettacolo di Befana dove si esibiranno i paladini delle due città rivali per gareggiare in sonetti, barzellette, stornelli, canzoni, scenette. Il tutto tratto dalla più genuina tradizione delle rispettive città, caratterizzate da un linguaggio sapiente e pungente, talvolta spregiudicato, che nei secoli ha animato pagine di autentica letteratura dialettale. Per Pisa si esibiranno Lorenzo Gremigni, autore di numerose commedie in vernacolo pisano, grande conoscitore del teatro popolare toscano insieme a Leonardo Ferri e Fabiano Cambule del Crocchio dei Goliardi Spensierati; i “cugini” livornesi della “Combriccola” saranno Aldo Corsi, insostituibile personaggio del vernacolo livornese con la sua grande comicità e simpatia insieme a Franco Bocci e Enrico Faggioni, eclettico musicista e stornellatore con la sua prestigiosa chitarra. Per Info e prenotazioni al 0586 788373. Biglietti disponibili un ora prima dello spettacolo presso il teatro dell’Ordigno di Vada via Aurelia nord 176.

Condividi:

Riproduzione riservata ©