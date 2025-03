“Disposto a salire a le stelle. Dante, il cielo e noi”, evento al Vespucci-Colombo

In occasione della settimana in cui cade il DANTEdì, la giornata dedicata alla celebrazione di Dante Alighieri, l’istituto Vespucci-Colombo è lieto di annunciare un evento dal titolo “Disposto a salire a le stelle. Dante, il cielo e noi“.

L’incontro, patrocinato dal LIDUP, il Laboratorio Ipermediale Dantesco dell’Università di Pisa, si svolgerà venerdì 28 marzo, ore 17.30, nell’Aula Magna dell’Istituto Vespucci-Colombo, piazza Vigo, 1.

Introduce Alberto Casadei, laureato e specializzato in Letteratura italiana presso la Scuola Normale Superiore e l’Università di Pisa, dove attualmente insegna. Partecipano la dott.ssa Anna Gabriella Chisena, ricercatrice di Letteratura italiana dell’Università di Bologna, autrice di un volume di recente pubblicazione sull’importanza della scienza astrale nell’opera di Dante, e il prof. Roberto Battiston, docente di fisica dell’Università di Trento, ex Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana e rinomato esperto in ambito astronomico. Coordina Elisa Squicciarini, docente di Lettere dell’Istituto Vespucci-Colombo con numerose collaborazioni con l’università di Pisa.

I relatori esploreranno il legame profondo che intercorre tra la poetica dantesca e le meraviglie del cielo, offrendo una prospettiva che unisce letteratura e scienza.

L’intento è di riflettere su come Dante concepisca il cielo non solo come luogo fisico, ma anche come simbolo di aspirazione e trascendenza, e di discutere sulle più recenti scoperte scientifiche che ci permettono oggi di comprendere meglio l’universo e il nostro posto al suo interno. Un viaggio tra poesia e astronomia, in onore di uno dei più grandi poeti della storia.

L’evento, gratuito, è aperto a tutta la cittadinanza.

INFO: [email protected]

