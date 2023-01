Divertimento… a tavoletta domenica a Porta a Mare

Lo spettacolo, inizio alle ore 15, saprà stupire e divertire grandi e piccini con performance e animazioni nelle quali verrà regalata della cioccolata. E sarà inoltre possibile partecipare al divertente “White Balloons”. Evento gratuito

Domenica 22 gennaio la piazza di Porta a Mare sarà al gusto cioccolato! Così come nel film “La fabbrica del Cioccolato” dove il proprietario Willy Wonka accompagnava i suoi ospiti a visitare la famosa produzione di cioccolato, così il Willy Wonka di Porta a Mare vi darà il benvenuto nella Chocoparade. Lasciatevi coinvolgere in questo spettacolo itinerante dagli eleganti toni in stile Art Nouveau e seguite l’innovativa Choco Car, una macchina scenica che diffonde musiche jazz e sulla quale danza una ballerina di danza aerea. Lo spettacolo, prodotto da Accademia Creativa in collaborazione con Eurochocolate, saprà stupire e divertire grandi e piccini con performance e animazioni nelle quali verrà regalata della cioccolata prodotta direttamente nei laboratori di Eurochocolate. Sarà inoltre possibile partecipare al divertente “White Balloons”: verranno consegnati a tutti i presenti dei palloncini bianchi lunghi tre metri da gonfiare e far svolazzare in aria…Come verranno gonfiati? Veniteci a trovare e lo scoprirete! Tanta cioccolata vi aspetta!!Non potete mancare! Si ricorda che tutte le iniziative sono gratuite ed offerte dalle attività commerciali dell’area Porta a Mare.

