Dog Day, domenica a Porta a Mare un pomeriggio dedicato agli amici a quattro zampe

Appuntamento domenica 23 ottobre dalle 15 alle 18,30 tra percorsi sensoriali, passeggiate, approfondimenti, laboratori, dimostrazioni, consulenze e... Ugopiadi. Iniziativa gratuita

di Giulia Bellaveglia

A Porta a Mare torna il pomeriggio dedicato agli amici a quattro zampe. La quarta edizione di Dog Day, in programma domenica 23 ottobre dalle 15 alle 18.30, animerà gli spazi della “piazza” attraverso la presenza di alcune tra le più importanti realtà livornesi del settore. Obiettivo dell’iniziativa, gratuita, aiutare a comprendere meglio il proprio cane, a superare disagi o semplicemente trascorrere un po’ di tempo insieme a lui. “Quando si arrivano a fare più edizioni di uno stesso evento significa che sta andando bene – dice il responsabile marketing Igd Fabrizio Cremonini – Abbiamo sempre ottenuto una buona affluenza, dovuta probabilmente anche al fatto che i presenti trascorrono una bella giornata e oltre a questo portano a casa pillole e consigli utili per la gestione del proprio animale domestico. Ci fa piacere inoltre, che moltissime associazioni locali abbiano risposto con entusiasmo”. Me and dog, Dog’s e Mad Dog, le scuole cinofile che hanno aderito alla manifestazione e che proporranno percorsi sensoriali, passeggiate, approfondimenti, laboratori, dimostrazioni e consulenze. Spazio anche all’alimentazione con Pet’s Planet e alla toelettatura con Vanity Dog. Ad immortalare il momento con una foto ricordo, grazie al set fotografico allestito per l’occasione, sarà Studio Fotografico 22 (con un piccolo contributo), mentre Sara Antonacci realizzerà dei ritratti personalizzati. A partire dalle 15.30 grazie alla collaborazione con Code Mosse – coccole e crocchette avrà inizio la sfilata delle coppie fantasy dove cani e bambini sfileranno insieme. A seguire, grande attenzione verrà data ai cani di piccola taglia che potranno indossare gli abiti delle celebri Ugopiadi. “Abbiamo deciso di arricchire ulteriormente il contesto – commenta la direttrice commerciale del Consorzio Susanna Del Moretto – Ci auguriamo una grande partecipazione di adulti e bambini accompagnati dai loro pelosi”. Per ulteriori informazioni e dettagli è possibile consultare la pagina Facebook del Consorzio Porta a Mare.

Condividi: